Berlin. Am 19. Dezember bittet die höchst produktive und energiegeladene Musikerin Ronja Zschoche alias Haiyti ihre Fans nach Prenzlauer Berg.

Es ist bereits ihr neuntes Soloalbum: Die 30-jährige Rapperin Ronja Zschoche alias Haiyti legt ein enormes Tempo beim Songschreiben an den Tag. Im Oktober 2023 erschien „Junky“, das neue Album, das damit auf das Album „Ich lach mich tot“ folgte. Ronja Zschoche ist eine der wichtigsten Frauen in der deutschen Rap-Szene und vermutlich auch die produktivste.

Vor knapp zehn Jahren platzte die gebürtige Hamburgerin, die seit einigen Jahren in Berlin lebt, aus dem Nichts in eine Musik-Welt im Umbruch – dort war sie mittendrin und doch nie richtig dabei. Sie hat Musik mit den Großen gemacht: Trettmann, Casper, Haftbefehl, Miksu/Macloud. Und sie prägt die deutsche Musik auf vielfache Weise: durch ihr kreatives Vokabular und ihre Melodien so wie durch ihre Geschwindigkeit.

Eine Außenseiterin, die sich ihrer Umwelt entzieht

Dennoch ist sie immer auch eine Außenseiterin geblieben, die sich ihrer Umwelt entzieht und ihrer Konkurrenz ebenfalls. Von der Erscheinung her ist die Künstlerin klein und zierlich, aber stimmlich bringt sie Berliner Locations wie Huxleys Neue Welt oder das Kesselhaus in der Kulturbrennerei bei ihren Konzerten zum Kochen.

Die Songs von „Junky“ handeln laut Mitteilung ihrer Plattenfirma auch von Haiytis Ausnahmestellung: vom Schmerz, den sie mit sich bringt, und den Chancen, die sich auftun, wenn eh schon alles vorbei ist.

