Berlin. Christian Weise inszeniert Heinrich Manns Klassiker über einen autoritären Schwächling als Groteske im Comic-Ambiente.

„Lehnen Sie sich zurück“, ermuntert Till Wonka in Gestalt des Conférenciers mit hohem Hut das Publikum, „und werfen Sie einen Blick in das Herbarium des deutschen Mannes!“ Das mit dem Herbarium hat er bei Kurt Tucholsky gemopst. So nämlich hatte der in der Zeitschrift „Die Weltbühne“ Heinrich Manns 1918 veröffentlichten Roman „Der Untertan“ bezeichnet.