Berlin. Die Regisseure Oliver Nakache und Éric Toledano über ihren neuen Film – und ihren größten Erfolg, an dem sie immer gemessen werden.

Sie sind der Doppeltrumpf des französischen Kinos. Ihr größer Hit war „Ziemlich beste Freunde“. Aber auch was Olivier Nakache und Éric Toledano sonst anpacken, wird zum Erfolg. Seit 25 Jahren arbeiten die beiden zusammen. Und was man sonst über alte Ehepaare sagt, gilt auch für sie: Sie werden sich immer ähnlicher. Ihr jüngster Film „Black Friday for Future“, der am 28. Dezember ins Kino kommt, bringt schon im hiesigen Verleihtitel größtmögliche Kontraste zusammen. Den Film haben die beiden Ende November in Berlin vorgestellt. Sie haben damit die Französische Filmwoche eröffnet: einen Tag vor dem Black Friday. Wir haben sie kurz davor im Hotel Dorint gesprochen. Sie probten gerade ihre Begrüßungsworte auf Deutsch und arbeiteten sich an dem Wort „Lieblingspublikum“ ab.