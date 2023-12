Berlin. Das Kleine Theater feiert 50. Geburtstag. Regisseur Matthias Schönsee hat dafür einen Abend mit Tiefgang ausgeheckt.

Im Dämmerlicht könnte man leicht auf die Idee kommen, es spuke zwischen ausrangiertem Kostümfundus und durcheinandergewirbelten Requisiten im verlassenen Backstage-Bereich. Mina und Luzie zucken denn auch immer wieder bei jedem Geräusch zusammen, während erstere das Konzept des Theaters erklärt. Also, dass sich jemand auf die Bühne stellt und so tut, als sei er jemand anderes. Dafür erntet sie ein lapidares „Krass unauthentisch!“ von der jüngeren Luzie. Was der Beginn eines Abgesangs auf das Genre sein könnte. Tatsächlich finden die beiden nicht nur einen skelettierten Zuschauer, der offenbar in der letzten Vorstellung eingeschlafen ist. Es taucht auch noch ein Theater-Zombie auf.