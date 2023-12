Berlin. Alljährlich werden auf dem Festival zehn Nachwuchstalente aus Europa vorgestellt. Die Deutsche ist gerade in „Deutsches Haus“ zu sehen.

Aktuell ist sie gerade in „Deutshes Haus“ zu sehen, die ambitionierte Serie von Andrea Hess, die die Frankfurter Auschwitz-Prozesse aus ganz persönlicher Sicht, der der Dolmetscherin erzählt. Eben diese Rolle wurde von Katharina Stark gespielt. Eine starke Performance. Nun wird die Schauspielerin Katharina Stark auf der kommenden Berlinale (15.-25. Februar) als einer der „European Shooting Stars“ ausgezeichnet, zusammen mit sechs weiteren Schauspielern und drei männlichen Kollegen. Das gab die European Film Promotion am 14. Dezember bekannt.

Alljährlich werden auf diese Weise zehn vielversprechende Talente zu den Internationalen Filmfestspielen nach Berlin eingeladen, die sich in ihrem Herkunftsland bereits hervorgetan haben, sich hier aber auch international vorstellen dürfen. Das steigert ihre Bekanntheit, soll sie aber vor allem innerhalb der Branche vernetzen, etwas durch Treffen mit Talentagenten, internationalen Casting-Agenturen und Produktionsverantwortlichen.

Katharina Stark (M.) als Übersetzerin als Eva Bruhns inder Mini-Serie „Deutsches Haus“ . © DPA Images | Krzysztof Wiktor

Die 25-Jährige wurde an der Münchner Otto-Falckenberg-Schule ausgebildet und spielte an den Münchner Kammerspielen. Seit 2016 steht sie aber auch schon vor der Kamrea, wie in „Luna“, „Dead Girls Dancing“ oder „Und ihr schaut zu“: Die Hauptrolle der Übersetzerin Eva Bruhns in „Deutsches Haus“ ist ihre erste große Hauptrolle. Aus Sicht der Jury der „European Shooting Stars“ spielt sie dabei „eine emotional aufgeladene und anspruchsvolle Rolle mit Leichtigkeit“. Die Tiefe der Figur werde durch eine zurückhaltende wie überzeugende Darstellung vermittelt.

Neben Stark wählte die Jury außerdem Thibaud Dooms (Belgien), Margarita Stoykova (Bulgarien), Suzy Bemba (Frankreich), Salome Demuria (Georgien), Éanna Hardwicke (Irland), Valentina Bellè (Italien), Džiugas Grinys (Litauen), Kamila Urzędowska (Polen) und Asta Kamma August (Schweden). Zu den früheren deutschen „Shooting Stars“ gehören Daniel Brühl, Anna Maria Mühe, Moritz Bleibtreu, Jella Haase, Albrecht Schuch und Emilio Sakraya. Im vergangenen Jahr war Leonie Benesch dabei. Auch Stars wie Daniel Craig oder Rachel Weisz haben sich hier vorgestellt. Für viele ist diese Auszeichnung das Sprungbrett in eine Weltkarriere.