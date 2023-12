Berlin. Dem Nationalorchester der Ukraine gelang in Berlins Philharmonie eine Meisterleistung der Kulturdiplomatie. Mala Emde las aus Briefen.

Am Ende gab es Standing Ovations im gut gefüllten Großen Saal der Berliner Philharmonie, kaum ein Auge war trocken geblieben. Die Begeisterung galt jedoch nicht nur der Musik: Was am Mittwochabend stattgefunden hat, bezeichnete der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev als „Meisterleistung der Kulturdiplomatie“. Die Stimmung in seinem Land fasste er so zusammen: „Wenn hier Stille Nacht herrscht, hören wir Explosionen“. Die Vizepräsidentin des Bundestages, Katrin Göring-Eckardt (Grüne), hatte ihm kurz zuvor aus dem Herzen gesprochen. Sie hatte Kanzler Olaf Scholz (SPD) gelobt, der gerade erklärt hatte, dass er sich für einen potenziellen EU-Beitritt der Ukraine einsetzen werde. „Wir sind hier, um die Ukraine zu ehren, ihren Freiheitsdrang und Mut“, so Göring-Eckhardt. Deren Freiheit sei auch die Freiheit Europas.

Klassische Werke voller Anmut stiften Identität

Makellos, geradezu schwerelos trugen das Nationalphilharmonische Orchester der Ukraine aus Lwiw (früher: Lemberg) klassische Werke vor. Die Musikauswahl verriet Nationalstolz: Das Werk des ukrainischen Komponisten Jewhen Stankowytsch hört man hierzulande sonst selten. Das ausgesuchte Stück ist ein Ballett zu einer Dichtung von Gogol, ebenfalls Ukrainer. Orchester und Solo-Geigerin Bohdana Pivnenko stellten mit dem anspruchsvollen Violinkonzert von Sibelius ihre Virtuosität unter Beweis. Dvořáks kraftvolles „Aus der Neuen Welt“ wirkte wie eine Botschaft der Ukraine an Europa: Das Land will modern und frei sein, den Filz aus Sowjetzeiten endgültig abstreifen.

Nationalorchester der Ukraine aus Lwiw: „Es ist eine große Verantwortung für uns“

Dem 88-köpfigen Orchester-Ensemble, das mit seinem Maestro Theodore Kuchar angereist war, waren die vorangegangenen Strapazen nicht anzumerken. Die Musiker waren nicht nur in der Nacht zuvor 15 Stunden lang in einem Bus angereist, sondern hatten auch persönliche Tragödien zu verzeichnen. Einer war von einer Granate knapp verfehlt worden, fünf Musiker waren zum Kriegsdienst eingezogen worden, der Fagottist hatte sich an der Front verletzt. Außerdem hatte eine Hacker-Attacke gerade das gesamte ukrainische Internet und Bankensystem lahmgelegt. Der Cellist Dmytro Nikolayev (33) empfindet die Situation als „surrealistisch“. Er spüre „eine große Verantwortung“ als Künstler, die kulturelle Identität des Landes aufrecht zu erhalten. Was das bedeutet, kann man erahnen, wenn man bedenkt, dass ein Teil des Erlöses vom Benefizkonzert an das Sinfonieorchester in Cherson gehen wird. Dessen Dirigent Yuriy Kerpatenko war von den russischen Besatzern 2022 erschossen worden, weil er sich geweigert hatte, an einem Propagandakonzert teilzunehmen.

Starker Auftritt: Mala Emde liest aus Briefen ukrainischer Frauen. Musikalisch werden die Worte untermalt von Jerry Heils „Hymne an die Freiheit“ (Orchesterfassung) © BM / Berlin | Iris May

Mala Emde setzt dramatischen Schlusspunkt

Ein Highlight des emotionalen Abends, der von Filmproduzent Fabian Gasmia moderiert wurde, setzte die Schauspielerin Mala Emde („Die Mittagsfrau“). Mit perfektem Gespür für ihre Dramatik las sie Briefe ukrainischer Frauen aus dem Buch „Wie ein Lichtstrahl in der Finsternis“ von Aurélie Bros. Autorin und einige Frauen aus dem Buch waren angereist. Deren bewegende Sätze entfalteten eine besondere Wucht, indem sie musikalisch von der „Hymne an die Freiheit“ der Youtuberin Jerry Heil unterstrichen wurden. Die Frage: „Wie kann man einem Vierjährigen erklären, was Krieg ist?“ lässt Emde für eine Weile im Raum stehen. Passend zum Zitat des ukrainischen Botschafters rundete die Opernsängerin Cornelia Lanz das Konzert mit der Arie „Stille Nacht“ ab.