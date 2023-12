Berlin. Die ifa-Galerie zeigt Arbeiten der brasilianischen Künstlerin. Sie werfen Fragen nach dem Verhältnis des Menschen zur Welt auf.

Es sind eigentümliche Instrumente, die man derzeit in der ifa-Galerie in Mitte entdecken kann. Manche von ihnen winden sich um in der Luft schwebende Stangen, als handele es sich um aufgewickelte Telefonkabel oder um Anakondas im Regenwald. Andere nähern sich mit bauchigen Resonanzkörpern der Form antiker Amphoren an. Wieder andere schließlich werfen die Frage auf, wie sie überhaupt benutzt werden können. Da beugt sich der Trichter eines trompetenartigen Instruments zum Mundstück zurück, als solle der Schall vor allem den Musizierenden erreichen. Und dann gibt es noch eines mit drei Mundstücken, das zur Kooperation aufzufordern scheint.