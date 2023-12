Berlin. Die Performance des niederländischen Klavierduos Lucas und Arthur Jussen setzt auf Werke von Fazil Say und Schubert.

Die niederländischen Klavierbrüder Lucas und Arthur Jussen übertreten in ihrem Auftritt und ihrer Performance im Konzerthaus am Gendarmenmarkt die Geschmacksgrenzen des abgezirkelten Berliner Klassikbetriebs (äußerlich) genau um dasjenige Quentchen, welches sie (äußerlich) interessant macht. Stahlblond alle beide und mit massig Gel im Haar, stark konturierende Gesichtsknochen wie Männer aus der Shampoo-Werbung, stürmen sie für das Klavier-Doppelkonzert von Fazil Say in eng anliegenden schwarzen Stehkragen-Anzügen mit Glitzer auf die Bühne. Vieles haben sie von Achtziger-Jahre-Blondpianisten wie Richard Clayderman. Eine sprachlos machende, motorisch-artistische Perfektion kommt allerdings hinzu.