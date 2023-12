Berlin. Am Dienstag spielte Sido das erste von zehn Weihnachtskonzerten in Berlin. Plötzlich gab es technische Probleme.

Weihnachten und Rap-Musik, Besinnlichkeit und Sido passen auf den ersten Blick ungefähr so gut zusammen wie Weihnachten und Palmen. Doch als der samt-rote Vorhang in der Columbiahalle am Dienstag langsam die Bühne lichtet, wird das Publikum eines Besseren belehrt: Betont lässig sitzt Sido, bürgerlich Paul Würdig, im weißen Pyjama auf einer großen Couch und singt umgeben von blinkenden Lichterketten und Tannenzweigen „Weihnachtszeit, Weihnachtszeit, sag allen Bescheid / Dass Sido kommt und n‘ Sack bei hat Geschenke verteilt, hey“

Alles klar, haben wir alle kapiert, Weihnachten und Sido passen also doch zusammen. Wobei das für die meisten Fans inzwischen auch nichts Neues mehr sein dürfte, schließlich spielt Sido seine Weihnachtsshow alle Jahre wieder und läutet die besinnliche Weihnachtszeit in diesem Jahr sogar gleich zehnmal in Berlin ein.

„Das scheint hier ne Institution zu werden“, begrüßt Sido bei der ersten der zehn ausverkauften Shows das bunt gemischte Publikum. Während er seinen Blick über die ausverkaufte Columbiahalle streifen lässt, stellt er fest, dass „auch sehr viele alte Menschen hier sind“ und spielt als nächstes „Fuffis im Club“ und „Augen auf!“. Die Lichter einiger Weihnachtsmützen der Fans blinken im Takt mit den blauen Bühnenlichtern und obligatorisch wird der Arm in die Höhe gehoben und im Takt bewegt.

Ob die Stimmung wirklich weihnachtlich ist, darüber lässt sich streiten, aber aufgeheitzt und mitreißend, das ist sie allemal. Zu den clubbigen Beats und den melodischen Lines „Lass uns leben vor dem Tod / so richtig übertreiben/ Lass uns leben vor dem Tod / Wir haben doch nur das eine“ wird getanzt was das Zeug hält – soweit das in der stickigen und proppenvollen Columbiahalle denn möglich ist.

Sido beim Weihnachtskonzert in der Columbiahalle © Clara Andersen | Clara Andersen

„Ich ruf es nach oben, der Himmel soll warten / Denn ich hab noch was vor / der Himmel muss warten“, stimmt Sido ohne Unterbrechung den nächsten Song an und scheint selbst froh, die Aussage inzwischen wirklich wieder so zu meinen. Das war zwischenzeitlich anders, denn Sido war im vergangenen Jahr in Therapie, machte einen Drogenentzug, das volle Programm.

Jetzt macht Sido aber erstmal dem Namen seines Konzertes alle Ehre: Aus voller Kehle werden gemeinsam klassische Weihnachtslieder wie „Oh Tannenbaum“ geschmettert, während zwei Weihnachtselfen über die Bühne springen. Einzelne Kinder holt der Rapper auf die Bühne und beschenkt sie großzügig, zum Beispiel mit einem iPad.

Doch von besinnlicher, fröhlicher Weihnachtsstimmung ist danach erstmal keine Spur mehr: Auf der Bühne ist es jetzt dunkel; nur noch die vier Kerzen auf dem Adventskranz brennen. Kein Wunder, mit „Löwenzahn“ und „Melatonin“ schlägt Sido passend dazu einen ernsteren Ton an. Er singt über das Aufwachsen in schwierigen Verhältnissen und seinen zerstörerischen Konsum der letzten Jahre „Eine ganze Flasche Hennessy / Baller‘ mir den Kopf weg wie Kennedy / Gib mir den Wodka mit Energy / Baby, ich brauche dieses Melatonin“.

Ein Teil der reflektierten Lines wird jedoch von einem merkwürdigen Knistern verschluckt und kündigt an, was kurz darauf tatsächlich folgt: Stille. „Wir haben technische Probleme und müssen das kurz klären“, sagt Würdig. Der Vorhang schließt sich. Für ganze fünf Minuten. Im Publikum herrscht Unruhe. Das kann es doch jetzt nicht gewesen sein, das müssen die doch wieder hinbekommen, ist die stille Hoffnung von allen. Und sie geht – wie soll es bei einer Weihnachtsshow auch anders sein – in Erfüllung. Der Vorhang öffnet sich wieder und Sido macht kommentarlos mit „Gar nicht mal so glücklich“ weiter. Dafür holt er Estiksy auf die Bühne, der nur einer von Sidos Special Guests ist, zu denen unter anderem auch SDP und Harris zählen.

Von technischer Störung ist nun keine Spur mehr und bei „Bilder im Kopf“ und „Astronaut“ zeigt sich noch einmal deutlich, dass Sidos Rap weniger hart, die Rhythmen poppiger und seine Musik Mainstreamiger geworden ist. Keine Stille Nacht mehr, sondern eine frohe Bescherung.

