Berlin. Unbeschwerter Spaß: In „Wow! Nachricht aus dem All“ begegnen zwei KInder Aliens und der ISS. Dabei gibt es ein paar Logiklöcher.

Wow! Das muss man sich erstmal trauen. Da lässt „Club der roten Bänder“-Regisseur Felix Binder zwei Knirpse zunächst von einem selbstgebastelten Teleskop aus Nachrichten von Aliens empfangen.

Auch hier sind Kinder kleine Hobby-Astronomen:„Mission Ulja Funk“

Dann schickt er die jungen Hobbyastronauten allen Ernstes zum Weltraumhafen der ESA, wo sie umgeben von Parodien so erwachsener wie herablassender Astronomen versehentlich (!) mit einer Ariane-Rakete ins All gen ISS geschossen werden, um dann tatsächlich Aliens zu begegnen.

Ein Film voller Logiklöcher rund ums schwarze Loch, möchte man meinen, mit klugen Kindern und ziemlich doofen Erwachsenen.

„Wow! Nachricht aus dem All“: Dank Nintendo auf die ISS

Doch weit gefehlt. Denn so klischeebeladen „Wow! Nachricht aus dem All!“ anfängt, so spannend nimmt er spätestens mit dem riskanten Andockmanöver an die ISS Fahrt auf, das Billie (Ava-Elizabeth Awe) und Dino (Felix Nölle) im Stile eines Nintendo- Spiels bravourös meistern.

Hier können Kinder die Welt entdecken:„Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen“

Allein im All findet der so turbulent gestartete Film dann zu sich selbst. Die Kinder hinterfragen ihre Familienverhältnisse und entdecken den Wert wahrer Freundschaft. Und unten auf der Erde dürfen die Erwachsenen, allen voran der großartige Ronald Zehrfeld als besorgter Vater, Gefühle ob des drohenden Verlusts der Jung-Astronauten zeigen.

„Wow! Nachricht aus dem All“: Fliegende Chips und ein schwebender Stein

Die haben derweil mit fliegenden Chips in der ISS und einem schwebenden Stein, den sie den Aliens zurückbringen, nun ja, unbeschwerten Spaß. In der Begegnung mit den Außerirdischen wird auf billige Effekte verzichtet, sie wird vielmehr als spirituelle Reise erfahrbar.

So ist auch dank überzeugender junger Darsteller ein kluger Abenteuerfilm über den Respekt vor großen Träumen kleiner Kinder entstanden. Danach wollen viele Knirpse bestimmt Astronaut werden. Wow!

Fantasyfilm, D 2023, 103 min., von Felix Binder, mit Ava-Elizabeth Awe, Felix Nölle, Ronald Zehrfeld