Berlin. Liedermacher Klaus Hoffmann hat mit „Flügel“ sein 50. Album vorgelegt. Ein Gespräch über Krisen, Trost und unerfüllte Wünsche.

Der Liedermacher Klaus Hoffmann gehört zu den Großen seines Fachs. Mit „Flügel“ hat er jetzt sein 50. Album vorgelegt. Auch in seinen neuen Lieder geht es um die Suche nach sich selbst, um Angst, Ermutigung und Zuversicht. Wir haben den Sänger in seinem Verlag am Kudamm getroffen und mit ihm über das Leben und über seine Arbeit gesprochen.