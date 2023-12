Auch ihre beiden Filme, „Anatomie eines Falls“ und „The Zone of Interest“, sind im Rennen. Das erhöht ihre Oscar-Chancen.

Gerade erst hat sie am 9. Dezember bei der Verleihung des Europäischen Filmpreises in Berlin triumphiert. Jetzt gibt es schon die nächsten Ehrungen für Sandra Hüller. Und diesmal aus den USA. Der Filmkritiker-Verband von Los Angeles zeichnete die Schauspielerin am 10. Dezember für ihre Rollen in „Anatomie eines Falls“ und „The Zone of Interest“ aus. Jonathan Glatzers KZ-Drama „The Zone of Interest“ holte zudem die Preise als Bester Film, für Regie und Musik. Justine Triets Justizdrama „Anatomie eines Falls“ siegte in den Sparten nicht-englischsprachiger Film und Schnitt.

Am Montag wurden dann die Nominierungen zum Golden Globe bekannt gegeben: Auch hier ist Sandra Hüller als beste Schauspielerin im Rennen, und ihre beiden Filme sind sowohl für das beste Drama wie auch für den besten nicht-englischsprachigen Film. Das erhöht auch die Oscar-Chancen.

Der große Favorit bei den Globes ist „Barbie“ mit Margot Robbie

Bei den Globes konkurriert Sandra Hüller unter anderen mit Carey Malligan für das Leonard-Bernstein Biopic „Maestro“, Annette Bening für „Nyad“, Lily Gladstone für Martin Scorseses „Killers of the Flower Moon“, Greta Lee für „Past Lives“ und Cailee Spaney in der Titelrolle als Elvis-Ehefrau „Priscilla“. Die beiden Hüller-Filme treten beim Drama gegen Christopher Nolans „Oppenheimer“, Scorsees Film, „Maestro“ und „Past Lives“ an. Die meisten Globe-Nominierungen indes verzeichnet der „Barbie“-Film mit Margot Robbie. Das aber ist eine Komödie, die, eine Besonderheit bei den Globes, eigene Kategorien erhält. zdr