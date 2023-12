Berlin. Die Formation „Konzerthaus Brass Berlin“ verbindet Weihnachtslieder mit Musik von Björk und dem Renaissance-Komponisten William Byrd.

Das prunkvollste Adventskonzert im Konzerthaus am Gendarmenmarkt kommt in diesem Jahr von den Blechbläsern des Konzerthausorchesters. Es ist mehr als ein Adventskonzert – mit dem Titel „Brass Enlightenment“ sozusagen ein musikalisch erweiterter Advent. Vor allem rückt dabei in den Fokus, dass sich in der deutschen Hauptstadt aus der Mitte des Konzerthausorchesters ein Brass-Ensemble der internationalen Spitzenklasse gebildet hat und seit noch nicht langer Zeit in Gestalt der Formation „Konzerthaus Brass Berlin“ als solches auftritt. Prägende Künstler sind der Solotrompeter des Konzerthausorchesters Peter Dörpinghaus, sein Kollege an der zweiten Trompete Stephan Stadtfeld sowie der Solo-Posaunist des Orchesters Helge von Niswandt.