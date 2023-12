Berlin. Genie und Wahnsinn: „Munch“ erzählt vom zerrissenen Künstler Edvard Munch. Aber nicht als braves Biopic, sondern als mutige Collage.

Er ist der Mann, der den „Schrei“ malte und allein damit zu einem der größten und einflussreichsten Maler der Moderne wurde. Am 12. Dezember jährt sich der Geburtstag von Edvard Munch zum 160. Mal. Aus diesem Anlass gibt es in der Region gleich zwei große Ausstellungen. Die in der Berlinischen Galerie, „Zauber des Nordens“, die Mitte September eröffnete, noch bis 22. Januar zu sehen ist und nicht nur Berlin als Sprungbrett des Künsters zeigt, sondern vor allem auch die Bedeutung des Norwegers für die Berliner Moderne.