Berlin. Ideologisch einwandfrei und harmlos lustig: Das neue Programm zum 70. Geburtstag hat leider nur seichte Pointen anzubieten.

Egal, ob man die Zeitung aufschlägt oder Nachrichten schaut: Angesichts der desolaten Lage unseres Landes wurden dem Kabarett selten so viele politische Themen auf dem Silbertablett serviert. Zeiten wie gemacht also, um beim 70. Jubiläum des Kabarett-Theaters Distel aus dem Vollen zu schöpfen. Wirbt man doch seit vielen Jahren damit, „der Stachel am Regierungssitz“ zu sein.