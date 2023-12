Berlin. Peter Sauerbaum leitet das Jüdische Kulturschiff MS Goldberg und spricht über die Zeit seit dem Terroranschlag auf Israel.

Die MS Goldberg hat wieder in Berlin angelegt. Das Jüdische Kulturschiff liegt derzeit am Schiffbauerdamm in Mitte, um das nächste eigene Theaterstück „shangHaimat“ zu proben. Die Premiere ist am 17. Dezember. Angesichts des Nahostkriegs mit seinen Auswirkungen auch auf Deutschland wird es keine normale Premiere sein. Ein Gespräch mit dem Intendanten Peter Sauerbaum.