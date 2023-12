Berlin. Afrobeats, Dancehall, Reggaeton: Am Sonnabend groovte der nigerianische Superstar Burna Boy durch die Mercedes-Benz Arena.

Schwarze Lederjacke, Baggy-Jeans und dazu der völlig bescheidene Rap „Ich habe ihnen gesagt, dass ich ein Genie bin, […] Hunderttausend Hände, wo ist die Decke?“. Keine Zweifel: Wer da gerade auf die Bühne der Mercedes Benz Arena spaziert, ist unverkennbar Burna Boy, wie er leibt und lebt. Schon mit seinem ersten Song „I told them“ und einem kleinen Feuerwerk zeigt der nigerianische Superstar des Afro-Beats: „Hier bin ich, das ist meine Erfolgsgeschichte, und ich habe euch von Anfang an gesagt, dass ich es schaffe“.

Dem Berliner Publikum muss er das aber natürlich nicht erst erklären. Das feiert den nigerianischen Superstar schließlich nicht erst seit gestern, wie bei den typischen Afrobeats in „Gbona“ deutlich wird: Den Klassiker aus 2019 singen die Fans – soweit es bei Burna Boys wildem Mix aus Englisch und Yoruba, eine Sprache, die hauptsächlich in Nigeria und Benin gesprochen wird, denn möglich ist – mit und grooven im Takt der rhythmischen Musik, was das Zeug hält.

Burna Boy in Berlin: Die Leichtigkeit der Musik ermöglicht Zugang zu harten Themen

Dabei ist der Inhalt von Burna Boys Liedern gar nicht so locker-flockig, wie es die sommerlichen Reggae-Beats und afrikanischen Rhythmen vielleicht vermuten lassen. In den darauffolgenden Liedern aus dem „African Giant“ Album, mit dem ihm 2019 sein internationaler Durchbruch gelang, thematisiert er immerhin die Kolonialgeschichte Nigerias.

Zu harter Tobak für gute Laune? Von wegen. Es ist genau diese Leichtigkeit, die Burna Boy mit seiner Musik transportiert und die den Zuhörern einen Zugang zu solch harten Themen ermöglicht. Auch in Berlin holt er mit dem, was er selbst als „Afro-Fusion“ bezeichnet, offensichtlicher jede Menge Menschen ab: Die Mercedes-Benz Arena platzt aus allen Nähten, und die Fans tanzen dicht an dicht zu „Dey Play“ und „Big 7“ aus dem neuesten Album „I Told Them“. Schweiß fließt, die Arme werden zu dem Mix aus Afrobeat, Reggae, Dancehall, Hip-Hop und Burna Boys charakteristischer Stimme gehoben, nigerianische Flaggen in die Höhe gereckt und BHs auf die Bühne geworfen.

Burna Boy lässt lässig seine Hüften kreisen

Auch Burna Boy selbst lässt lässig seine Hüften kreisen, während er mit tiefer Stimme „Baby, don‘t whine upon your seat / Come give me that / Jump upon my body like animal / Dance make you feel like carnival“ singt. Das Wort „Pause“ scheint dem Superstar ein Fremdwort: Er vollführt Luftsprünge, legt sich zwischenzeitlich auf die Bühne und heizt der Menge mit endlosen Glücksmomenten ein.

Mit Erfolg: Selten hat eine so positiv geladene Stimmung die Mecedes Benz Arena erfüllt. Es scheint, als feierten die Fans nicht nur Burna Boy und seine Musik; sie lieben Afrobeats, sie lieben den mitreißenden Vibe, sie leben den Lifestyle.

