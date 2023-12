Berlin. Andreas Kieling ist Deutschlands bekanntester Tierfilmer. Im Admiralspalast gewährt er nun einen Blick hinter die Kamera. Ein Gespräch.

Andreas Kieling ist Deutschlands bekanntester Tierfilmer. Er hat neben Bären geangelt, Elefanten aus nächster Nähe betrachtet und mit Schneeaffen gebadet. Seine zahlreichen Erlebnisse hat er vor allem für die Reihe „Kielings wilde Welt“ im ZDF-Doku-Format „Terra X“ für die Kamera festgehalten. Am Sonntagabend zeigt er im Berliner Admiralspalast in seiner Multimediashow „Mein Leben mit den wilden Tieren“ besonders spektakuläre Aufnahmen und gewährt einen Blick hinter die Kulissen. Im Gespräch verrät er, dass nicht die Tiere das Gefährlichste in seinem außergewöhnlichen Job sind.