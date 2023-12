Berlin. Die kanadische Rocklegende legt eine sperrige Werkschau vor – und hadert mit unseren modernen Hörgewohnheiten.

Der Schlüssel zum Verständnis des neuen Neil-Young-Songzyklus „Before + After“ findet sich auf einem der vielen brachialen Live-Alben, die der Kanadier mit Crazy Horse eingespielt hat. In „Year of the Horse“, 2007 veröffentlicht, gibt es ein kurzes Geplänkel mit einem Zwischenrufer. Der Mann findet das Gebotene ein wenig abwechslungsarm. „They all sound the same“, beklagt er sich. Neil Youngs Replik kommt wie aus der Pistole geschossen: „It‘s all one song.“