Berlin. Die 44. Folge des Erfolgsduos Liefers/Prahl beginnt brutalstmöglich. Und bietet dann eine große Bühne für Gastdarsteller Detlev Buck.

Von wegen selige Adventszeit. Der „Tatort“ aus Münster beginnt mit einem echten Schock: Kommissar Thiel (Axel Prahl) will einen Mann in den Zeugenschutz aufnehmen. Doch auf dem Weg dahin lauert ein Schütze, Thiel geht dazwischen und liegt blutend am Boden. Wie? Schon wieder ein Abgang in der Krimireihe, auf die man nicht vorbereitet war?