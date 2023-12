Berlin. Ein Blick in die Berliner Konzertpläne offenbart eine stärkere Rückbesinnung auf christliche Musiktraditionen zur Adventszeit.

Wer einmal in die verschiedenen Berliner Konzertkalender zur Adventszeit schaut, wird eine überraschende Entdeckung machen können. Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium (WO), das in den letzten Jahrzehnten von amerikanischen Christmas-Moden und der Sucht nach Neuentdeckungen im Repertoire etwas zurückgedrängt war, kehrt massiv in die Konzertsäle und vor allem Kirchen zurück. „Wir freuen uns über den Hunger nach kulturellem Erleben im Advent“, sagt Domkantor Adrian Büttemeier. Seine vier Aufführungen des Weihnachtsoratoriums im Berliner Dom waren umgehend ausverkauft. Er müsse keine Werbung machen, sagt er. Fürs kommende Jahr hat er mit dem Oratorienchor der Berliner Domkantorei bereits fünf Aufführungen geplant.