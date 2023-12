Berlin. In Österreich wird er bereits gefeiert. Jetzt stellt sich Berni Wagner auch in Deutschland vor. In einer neuen Reihe des Tipi.

Was ist das denn? Das soll der gerühmte Shooting Star aus der österreichischen Kabarettszene sein? Als Berni Wagner am Nikolaustag sein Debüt-Berlin im Tipi am Kanzleramt gab, sind nicht wenige Zuschauer irritiert. Über den jungen Mann, der da in einem merkwürdigen Outfit in einer Art Camouflage-Poncho auftritt und erst mal ziemlich platte Witze macht. Aber der Schock ist Absicht. Erst mal tiefstapeln, so das Motto des 32-Jährigen. Um das Niveau langsam zu steigern.