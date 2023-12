Berlin. Hakan Savaş Mican inszeniert Sasha Marianna Salzmanns Stück über die Identitätssuche in einer deutsch-jüdischen Frauenfamilie.

Vor zehn Jahren wurde „Muttersprache Mameloschn“, das Studienmeisterstück von Sasha Marianna Salzmann, bei den Berliner Autorentheatertagen uraufgeführt. Eine andere Zeit. Zehn Tage vor der Uraufführung fand jene Bundestagswahl statt, nach der die FDP nicht ins Parlament einzog und die Zeit der Großen Koalition unter Angela Merkel begann. Zu dieser Zeit formten sich in Istanbul die sich gegen Erdogan ausweitenden Proteste im Gezi-Park und auf dem Maidan in Kiew für ein europäisch eingebundenes Land. Zu dieser Zeit gab es in Iran Hoffnung auf Tauwetter mit dem neuen Präsidenten Rohani, der eine Woche vor der Uraufführung von „Muttersprache Mameloschn“ gar allen Juden ein frohes Neujahr wünschte. Zu dieser Zeit konnte ein Stück über transgenerationelle Identitätssuche in einer deutsch-jüdischen Frauenfamilie auf deutschen Bühnen als neue Normalität gefeiert werden. Zehn Jahre später zur Neuinszenierung im Studio des Gorki Theaters zum Lichterfest 2023 ist alles ein „Trotzdem“.