Berlin. Charismatisch und kämpferisch: Die Schauspielerin ist eine der ganz großen Kinodiven – und nun Ehrengast beim Europäischen Filmpreis.

Kommt sie oder kommt sie nicht? Wenn am 9. Dezember in Berlin der 36. Europäische Filmpreis verliehen wird, steht ein Preis schon fest: Der Ehrenpreis für ein Lebenswerk geht an die britische Schauspielerin Vanessa Redgrave. Bis zuletzt aber konnte die Europäische Filmakademie, die den Preis vergibt, nicht bestätigen, ob die Grande Dame des Europäischen Kinos auch wirklich anreisen wird.