Berlin. Die Ausstellung „Belles choses – Art Nouveau um 1900“ gibt Einblicke in die französische und belgische Spielart des Jugendstils.

Heute gilt der giftige Riesenbärenklau als invasive Plage. Dass der Gigant eine echte Augenweide sein kann, beweisen indes die Werke von Émile Gallé. Als einer der bedeutendsten Protagonisten des Art Nouveau ließ sich der Künstler nur zu gern von Pflanzen inspirieren. War er doch ein engagierter Botaniker. Ein Foto zeigt ihn an seinem Arbeitstisch umgeben von Blumen. Wobei seine Wahl nicht nur auf die üblichen Verdächtigen wie Rosen fiel, sondern auch auf eher unscheinbare Feld- und Wiesenblumen. In beeindruckender Farbigkeit zieren sie seine Vasen, die in einer Vitrine funkeln. Als Gestalter hat er zudem gleich mehrere Möbel dem Riesenbärenklau nachempfunden. Ein ganzes Ensemble um seine elegante Etagere „Ombelle“ zeugt davon.