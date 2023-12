Berlin. Drei englische Mädchen erleben Frust und Lust im Urlaub: Warum „How to Have Sex“ anders ist andere Teeniefilme über Sex und Alkohol.

Sie torkeln durch die Nacht und suchen auch generell nach einem Weg durchs Leben in ihrem Sauf- und Sexurlaub auf Kreta. Früher, vor #Metoo, waren derlei adrenalingeschwängerte Teeniefilme von „Eis am Stiel“ bis „American Pie“ einfach nur albern, peinlich und nackt – und der Verlust der Unschuld ein Fest, bei dem die Knorken knallen.

„How to have sex“: Von Blowjobs und Ständern

Heute aber sitzt die gerade am Strand eher unromantisch entjungferte Tara (Mia McKenna Bruce) mit leeren Augen am Pool und beobachtet das bacchantische Treiben mit Ständerspielen und Blowjob-Simulationen eher apathisch.

Lesen Sie dazu:Auch hier geht es um Sex im Urlaub: „Vamos a la playa“

So sensibel verfolgt die britische Regisseurin Molly Manning Walker in „How to Have Sex“ den gar nicht so lustigen Weg ihrer Protagonistin von der Jungfrau zur immer noch sehr jungen Frau.

Als Antagonismus zwischen ex­trem vergnügungssüchtigen Teenagern, zu denen Taras Freundinnen Skye (Lara Peake) und Em (Enva Lewis) gehören, bis zu Vertretern einer Generation mit Zukunftsängsten, zu denen auch, wegen ihrer nicht bestandenen Abschlussprüfung, Tara zählt.

„How to have sex“: Wenn der Sand bei der Entjungferung stört

Manning Walker macht dabei das körperliche Unbehagen ihrer Heldin spürbar. Die mag keinen Sand auf ihrer Haut, und dementsprechend ist der dezent gefilmte Akt der Entjungferung am Strand genau im Zentrum dieses Dramas als sehr unangenehmer erlebbar.

Auch interessant: Sexabenteuer reifer Frauen: „Das reinste Vergnügen“

Dass der Deflorator ein Idiot und dessen süßer Kumpel nur zum Schlechte-Witze-Erzählen gut ist, ist wohl nur eine Erkenntnis, die Tara mitnimmt. Schön, wie ernst die Regisseurin ihre jungen Heldinnen nimmt und deren Lebensgefühl zwischen Unbefangenheit und Unsicherheit einfängt. Der Weg zum Erwachsenwerden ist eben kein gerader.

Drama GB 2023, 91 min., von Molly Manning Walker, mit Mia McKenna-Bruce, Lara Peake, Enva Lewis