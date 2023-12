Berlin. Paul King erzählt die märchenhafte Vorgeschichte des berühmten Süßwarenproduzenten Willy Wonka – gespielt von Timothée Chalamet.

Willy Wonka: Es ist eine Weile her, seit man diesen Namen zum letzten Mal gehört hat. Erstmals erschien er im Jahr 1964 auf den Seiten eines Kinderbuches des großen Roald Dahl, sieben Jahre später erstmals auf der Leinwand, gespielt von Gene Wilder. 2005 dann erneut im Kino – in einer diesmal wesentlich texttreueren Verfilmung von Tim Burton, der die Hauptrolle mit Johnny Depp besetzte – und damit ins Schwarze traf.

Denn Willy Wonka ist ein ambivalenter, schillernder Typ, dem Johnny Depp genau die richtige Dosis dunkler Verschrobenheit verpasste. Einer, der in seiner abgeschotteten Schokoladen- und Süßigkeitenfabrik die buntesten Kinder- und Erwachsenenträume zum Leben erweckt – einerseits. Der aber andererseits auch eine unüberschaubare Menge kleinwüchsiger Oompa Loompas in seiner Fabrik als Arbeitssklaven beschäftigt und ungerührt dabei zusehen kann, wenn Kindern dortselbst die furchtbarsten Dinge zustoßen.

Solche Figuren gibt es bei Dahl immer wieder, dafür werden seine Bücher bis heute gelesen und geliebt. Wenn man also, wie Regisseur Paul King und Autor Simon Farnaby es jetzt tun, die Vorgeschichte von Wonka erzählen will – muss man dann nicht auch erklären, wie diese Figur auf dem schmalen Grat zwischen Gut und Böse landete? Muss man überhaupt nicht! Wie ihr Film auf die schönste und charmanteste Art unter Beweis stellt.

Die Tanzeinlagen des Films können es mit jedem Broadway-Musical aufnehmen. © DPA Images | Jaap Buittendijk

Ihr Wonka (Timothée Chalamet), der irgendwann im frühen 20. Jahrhundert im schönen London ankommt, ist ein herzensguter junger Mann, der ziemlich gut singen kann und große Pläne im Herzen trägt – er will in der Stadt ein Schokoladengeschäft eröffnen und hat dafür auch die besten Rezepte im Gepäck. Ein erster Test in den luxuriösen Einkaufspassagen berechtigt auch gleich zu den schönsten Hoffnungen – und ruft prompt die besorgte Konkurrenz auf den Plan.

Prodnose, Fickelgruber und Slugworth (Matt Lucas, Matthew Baynton und Paterson Joseph) heißen die drei Kartellisten, die den schokoladensüchtigen Polizeichef (Keegan-Michael Key) mit Schokolade bestechen und beauftragen, Wonka baldmöglichst um die Ecke zu bringen. Doch letzterer hat zunächst mit ganz anderen Problemen zu kämpfen: In der Herberge von Mrs. Scrubbit (Olivia Colman) wird er zum Schuften in der Wäscherei gezwungen, weil er beim Unterschreiben des Übernachtungsvertrags nicht aufgepasst hat. Das ist sehr unangenehm, aber immerhin lernt er dort Freunde wie die junge Noodle (Calah Lane) und Abacus Crunch (Jim Carter) kennen.

In einer Nebenrolle: Hugh Grant als kleinwüchsiger Oompa Loompa (rechts). © DPA Images

Von dieser Lage zum erfüllten Traum ist es ein weiter Weg, den dieser Film mit großartigen Dialogen, wunderbaren Gesangseinlagen und absurden, nicht immer logischen Wendungen ausmalt. Wer mag, kann darin einen Tanz mit den Widersprüchen des Kapitalismus erkennen – seine Verheißungen und Abgründe wechseln hier in den schärfsten Kontrasten. Aber so weit muss man nicht gehen. Auch die brillant besetzten Nebenrollen (Hugh Grant als Oompa Loompa, Rowan Atkinson als korrupter Pfarrer) machen „Wonka“ vor allem zu einer großen, bunten Freude.

Fantasy USA 2023, 117 min., von Paul King, mit Timothée Chalamet, Cala Lane, Olivia Colman, Hugh Grant, Sally Hawkins