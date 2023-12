Berlin. Zum 90. Geburtstag von Horst Buchholz zeigte sein Sohn im Zoo Palast seinen sehr persönlichen Film „Horst Buchholz... mein Papa“.

Am 4. Dezember wäre Horst Buchholz 90 Jahre alt geworden. Sein Sohn Christopher Buchholz ist zu diesem Anlass eigens in die Stadt seines Vaters gereist, um in der Filmreihe „Hauptrolle Berlin“, die der Zoo Palast gemeinsam mit der Berliner Morgenpost veranstaltet, noch einmal seinen Dokumentarfilm „Horst Buchholz… mein Papa“ vorzustellen.

Wo er schon mal in der Stadt war, hat ihn auch gleich noch das Babylon Kino gebeten, einer der größten Erfolge seines Vaters, den legendären Berlin-Film „Eins, Zwei, Drei“ von Billy Wilder zu präsentieren. Auch das hat der Sohn gern gemacht. Nur an das Grab des Vaters hat er es noch nicht geschafft, wie er am 5. Dezember im Zoo Palast zugeben muss. Er kam gerade aus Thüringen, wo er ein Filmfestival leitet. Und na klar, die Bahn war mal wieder nicht pünktlich.

Der Sohn tröstet sich: „Wahrscheinlich sitzt er jetzt mit Elvis auf den Bahamas“

Wie sehr fehlt der Vater ihm heute noch, 20 Jahre nach seinem überraschenden Tod? „Er fehlt immer noch, sehr“, meint der Sohn. Wann immer er im Haus der Familie ist, schaut er instinktiv, wo denn der Vater sei, der doch einfach hierher gehört. Aber der Sohn tröstet sich verschmitzt: „Wahrscheinlich sitzt er jetzt mit Elvis auf Hawaii und hat eine gute Zeit.“

Sein Film kam nur durch Zufall zustande. Eigentlich sollte sein Vater seine Memoiren schreiben. Aber so recht wollte er nicht. Er hatte eine Schreibblockade, war depressiv, auch Alkoholiker. So half ihm der Sohn, stellte Fragen, erst mit Kassettenrekorder, dann mit der Kamera. Und entlockte ihm, oft auch gegen dessen Willen, Antworten, die er dem Sohn nie zuvor gegeben hatte.

Mehr zum Thema: So entstand der Film „Horst Buchholz... mein Papa“

Sehr private Einblicke: Familienfilme mit Horst Buchholz und seinen Kindern. © Absolut Medien | Absolut Medien

Aber dann ist Horst Buchholz, mitten während der Dreharbeiten, überraschend an den Folgen einer Lungenentzündung gestorben. Ein Schock für die Familie. Den sie dann aber ebenfalls vor der Kamera verarbeitet. Was den Film erst recht zu einem Dokument macht. Und auch seiner Mutter Myriam Bru entlockte Christopher Buchholz Wahrheiten, die sie sonst niemandem erzählt hätte.

Der Film wurde 2005 auf der Berlinale aufgeführt. In „seiner“ Stadt. Denn Horst Buchholz bezeichnete sich, so sagt sein Sohn, nie als Deutscher, sondern immer ein Berliner. Und am Ende lebte er einsam und zurückgezogen in dieser Stadt, von der aus seine Weltkarriere gestartet war und wo er als „Hotte“ liebevoll vereinnahmt wurde. Auch wenn er das am Ende nicht mehr so gerne hörte.

Bis heute gibt es keine Buchholz-Straße in Berlin - Warum eigentlich?

Doch allem Ruhm und aller Beliebtheit zum Trotz war es nicht leicht, so Christopher Buchholz, den Film über seinen Vater finanziert zu bekommen. Jetzt stellte er ihn noch einmal vor, signierte im Anschluss auch das Erinnerungsbuch, das er mit seiner Mutter herausgegeben hat. Sieht er das als eine Aufgabe, seinen Vater in Erinnerung zu behalten? Ja, sagt er leise. Es tut ja auch sonst keiner.

Es erstaunt auch immer wieder, wie schwer sich Berlin mit seinen Lieblingen tut. Warum, so fragen wir im Zoo Palast, gibt es nicht längst eine Horst-Buchholz-Straße in Berlin. „Es gibt nur Französisch-Buchholz“, so der Sohn bitter. Er fände es schön, wenn diese Frage auch andere stellen würde.

Als Nächstes läuft in der Reihe am 2. Januar das Filmdrama „Was am Ende zählt“ aus dem Jahr 2007. Zu Gast sind dann die Regisseurin Julia von Heinz und ihre Hauptdarstellerin Paula Kalenberg. Tickets gibt es hier.