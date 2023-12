Berlin.

Vorsicht, Nervenkitzel! Der Film „The Dive“ ist nichts für Zartbesaitete. Dabei beginnt alles wie ein Urlaubsfilm. Es ist sowas wie ein Wiedersehen sein. In einer anderen Welt. Tauchend unter Wasser. So wie sie es schon als Kinder gemacht haben, wie es ihnen der Vater beigebracht hat. Also fahren die Schwestern May (Louisa Krause) und Drew (Sophie Lowe) zusammen an die Steilküste von Malta. Und tauchen, wie es es ewig nicht mehr gemacht hab, hinab zu einer Unterwasserhöhle.