Berlin. Singer-Songwriter Adam Green freut sich über sein erstes Tribute-Album. Ein Gespräch über Freunde und die Magie New Yorks.

Vor über 20 Jahren wurde der leicht spleenige, aber auch von Herzen liebenswürdige Adam Green zum Poster-Boy für Indie-Kids, Oberstufenschülerinnen und Studierende. So manche seiner verqueren, nicht selten leicht versauten Folk-Pop-Songs werden bis heute gern gehört. Jetzt hat sich ein ganzer Reigen von Freundinnen und Weggefährten zusammengefunden, um seine Lieder auf „Moping In Style: A Tribute To Adam Green“ neu und nicht selten erfrischend anders zu interpretieren. Am 30. März kommenden Jahres tritt Adam Green im Berliner Columbia Theater auf.