Berlin. Über den Iran weiß man hierzulande viel zu wenig. Regisseur Alireza Daryanavard will das ändern – mit einer Art Informationsabend.

Vor etwas mehr als einem Jahr, am 16. September 2022, starb die 22-jährige kurdische Iranerin Jina Amini in einem Teheraner Krankenhaus. Bei einem Besuch in der Hauptstadt war sie wegen eines angeblichen Verstoßes gegen die islamische Kleiderordnung festgenommen und im Polizeigewahrsam schwer misshandelt worden. Ihr Tod infolge eines Schädel-Hirn-Traumas löste im Iran massive und alsbald gewaltsam niedergeschlagene Proteste aus, bei denen die Frauen an vorderster Front standen. Nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen wurden dabei mehr als 500 Menschen getötet, hunderte verletzt und tausende festgenommen. Noch heute ignorieren viele Frauen im Iran aus Solidarität mit Jina Amini die Kopftuchpflicht.