Berlin. Am Sonntag nahm Soul-Sängerin Sarah Connor ihr Berliner Publikum in der Mercedes-Benz Arena mit auf eine vorweihnachtliche Reise.

Obwohl am Sonntag pünktlich um 20 Uhr weihnachtliches Glockengeklingel die Mercedes-Benz Arena erfüllt, bleibt es auf der Bühne überraschenderweise stockfinster. Doch dann läuft Soul-Sängerin Sarah Connor plötzlich in einem schwarz-glitzernden Outfit von hinten durch das Publikum bis nach vorne auf die Bühne und als die ersten Töne von „Christmas Train – Destination Hope“ durch die Halle schallen, ist das Weihnachtskonzert eröffnet.

Schließlich würde sich als Opener auch nichts besser eignen. Der brandneue Feelgood-Song, der Teil ihres erweiterten Nummer-1-Weihnachtsalbums aus dem vergangenen Jahr „Not So Silent Night“ ist, von dem Connor erst vor zwei Wochen eine „Cozy Edition“ mit drei neuen Songs veröffentlicht hat. „No matter where you come from, no matter young or old / Spread the word and let them know / Hey everybody there‘s a Christmas train coming / Heading straight to destination hope“ überbringt Connor also die Friedensbotschaft ihres Weihnachts-Zuges und die Reise damit in einen weihnachtlichen Adventsabend kann beginnen.

Sarah Connor in der Mercedes-Benz Arena: „So kenn ich euch Berlin“

„Heute ist so viel anders“, stellt Connor zunächst aber fest, denn normalerweise sei „von vorne bis hinten Alarm“. Doch bei einem Weihnachtskonzert müsse es natürlich etwas ruhiger zugehen, so die Sängerin. „Deswegen möchte ich euch gerne auf eine Reise entführen, auf der ihr heute Abend alles vergesst, was euch sonst stresst“, sagt Connor und stimmt sogleich mit gefühlvoller Stimme „Jolly Time Of Year“, einen swingigen Popsong von ihrem aktuellen Weihnachtsalbum, an.

Nachdem der Applaus verklungen ist, macht Connor mit „ihrem Lieblings-Weihnachtslied“ weiter: Während es auf der Bühne glitzert und funkelt, legt die Soul-Queen mit ihrem Swing-Quartett eine musikalische Eins-A-Performance von „The Christmas Song“ von Nat King Cole hin.

In der Mercedes-Benz Arena verdrückte so mancher Sarah-Connor-Fan eine Träne. © BM | Clara Andersen

„Wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch jetzt eingrooven“, fordert Connor danach die Zuschauer auf. Als die feststellen, dass es sich bei dem folgenden Lied um „The Best Side of Life“, ihren Weihnachtshit von 2005 handelte, scheint das Hin-und-her-schunkeln und das Mitsingen wie selbstverständlich. „So kenn ich euch Berlin, sofort seid ihr alle dabei“, freut Connor sich.

Weihnachtskonzert in Berlin: Bei diesem Lied fangen die Fans an zu weinen

Das „Eingrooven“ ist also gelungen und jetzt kann es so richtig losgehen mit der Reise durch Connors neues Album, das von einem Weihnachten erzählt, in dem nicht immer nur alles besinnlich ist. „Ich habe mir überlegt, wie Weihnachten eigentlich für mich als Frau und als Mutter ist. Und da spielen eben viele, viele Themen neben Besinnlichkeit eine Rolle. Das möchte ich mit dem Album widerspiegeln“, erklärt die 43-jährige Sängerin.

So handelt das folgende Lied „24th“ zum Beispiel von der Sehnsucht nach Menschen, die man – warum auch immer – nicht mehr in seinem Leben hat. Während Connor mit sentimentaler Stimme „Say, how could you just leave my life? / How am I supposed to sleep at night? / ‚Cause you‘re not comin‘ anymore / It hits me on the 24th“ singt, zieht auf der Videoprojektion hinter ihr eine verschneite Winterlandschaft in den Bergen vorbei. Das Publikum wird von der ruhigen Atmosphäre angesteckt und man sieht die ein oder andere Träne kullern. „Das war wunderschön, ich habe Gänsehaut am ganzen Körper“, meint auch Connor nach dem Lied.

Winterliche Balladen und fetzige Gitarrenbeats: Sarah Connor ist für ihre Vielseitigkeit bekannt

Etwas weniger melancholisch, aber noch immer ruhig und von einer Winterlandschaft umgeben geht es mit Liedern des Weihnachtsalbums wie „Quiet White“ und „Blame It On The Mistletoe“ weiter. Mal stehend, mal sitzend gehen die Fans bei der Stimmung jedes Songs entsprechend mit und freuen sich nicht nur über die beeindruckende Stimmgewalt Connors, sondern auch über die vielen Anekdoten, die die Sängerin zwischendurch erzählt.

Bei ihrem Weihnachtsmedley aus altbekannten Klassikern wie „Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!” und „Jingle Bells“ wird im Anschluss daran natürlich lauthals mitgesungen. Besonders viel Applaus erntet kurz darauf Connors Song „Christmas 2066“, der von einem fiktiven Zukunfts-Weihnachten handelt und nicht von der Sängerin allein, sondern im Duett mit ihrer Tochter gesungen wird.

Dass die Soul-Queen aber nicht nur ruhig und besinnlich kann, sondern Weihnachten für sie eben „Not so Silent“ ist, zeigt sich in der Zugabe deutlich: Die fetzigen Gitarrenbeats und die rockige Stimme von Connor in ihrem Titeltrack „Not So Silent Night“ zeugen von der Vielseitigkeit der Sängerin und reißen die Fans zum Schluss noch einmal mit. Wer trotz des ersten Advents bis jetzt noch nicht in Weihnachtsstimmung war, ist es spätestens jetzt; daran führt keine Fahrt mit dem Christmas Train vorbei.