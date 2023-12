Berlin. Das Deutsche Symphonie-Orchester kombinierte unter Leitung seines Ex-Chefdirigenten Ingo Metzmacher Werke von Schubert und Neuwirth.

Was haben die Komponierenden Franz Schubert und Olga Neuwirth gemeinsam, dass das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin sie in der Philharmonie in einem Konzert zusammenbindet? Dass sie beide aus Österreich stammen, der erste aus Wien, die zweite aus Graz, verbindet sie zunächst nur sehr oberflächlich. In den Stücken des Abends ist aber etwas, das mit dieser ähnlichen Herkunft zu tun hat: der selbstverständliche Rekurs auf Traditionen und musikalische Idiome, ohne dass beide Künstler Angst haben, sich in Stilzitaten oder Nachmacherei zu verlieren.