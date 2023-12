Berlin. Schaut, was wir sind: „Mutti, was machst du hier?“ im Neuen Haus des Berliner Ensembles - mit einer grandiosen Stefanie Reinsperger.

Nur noch eine Seite fehlt. Das Buch hat ihm die Omi geschenkt, weil er immer so einsam ist. Auf jede Seite soll er ein Lied über den Mann schreiben, der ihn liebt. Und wenn das Buch voll ist, so das Versprechen, dann klingelt das Glück an der Tür. Also dichtet Anton noch ein letztes Sehnsuchtslied. Und dann klingelt es zwar nicht. Aber wirklich steht da ein Traumprinz vor ihm. Und er kennt ihn sogar noch, aus der Schulzeit: Pepe, mit seinem Hund namens Blümchen.