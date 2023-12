Berlin. Die Electro-Soupergroup Moderat tritt zum Finale ihrer Tour im Berliner Velodrom auf. Wummernder Bass und Feinfühligkeit für die Fans.

„Techno ist mit ohne Singen“. So hieß wohl mal eine Studi-VZ-Gruppe. Also in genau jener Hipness-Epoche, in der die meisten Millennials ohnehin hängen geblieben sind. Trotzdem ist so ein Gatekeeping, dass elektronische Musik keinen Gesang verträgt, auch heute noch peinlich. Acts wie HVOB und Howling beweisen in den Zehnerjahren reihenweise, dass fette Beats und sphärischer Gesang Freunde sein können. Aber die Könige dieses Genres sind Moderat. Geil, endlich auch mal Bumm-Bumm-Musik für Jugendliche Mitte 30, die so etwas wie fette Beats sagen. Danke Moderat.