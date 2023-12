Berlin. Zwölf Jahre war die Entertainerin Gayle Tufts nicht mehr in der Bar jeder Vernunft. Und begeistert nun mit ihrem neuen Programm.

Ein Abend zum Kugeln. Das verspricht schon das Bühnenbild. Überall in der Bar jeder Vernunft hängen und liegen Kugeln herum. Auf der Bühne, unter der Zeltdecke. In allen T-Shirt-Größen von S bis XXL. Aber es sind keine Weihnachtskugeln, die auf die besinnliche Zeit einstimmen sollen. Sondern Disco-Kugeln, die Glitzer und Funky Beat verheißen. Denn das Motto des Abends ist auch Programm: „Please Don’t Stop the Music“.