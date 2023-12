Berlin. Der „Tatort“ aus Köln führt diesmal in prekäre Verhältnisse: undercover unter Paketboten, die unter schlimmsten Bedingungen arbeiten.

Es ist gerade mal 1. Advent, und schon stirbt der Weihnachtsmann. Und schlimmer noch: Er wird von einem anderen Weihnachtsmann gemeuchelt. Der „Tatort“ startet in die Weihnachtszeit auf brutalstmögliche Weise. Dabei gibt es natürlich – Kinder müssten jetzt ganz tapfer sein, aber die dürfen ja noch keine Krimis gucken – gar keinen Weihnachtsmann.

Die neue Folge aus Köln, „Des anderen Last“, spielt vielmehr in recht prekären Verhältnissen. Unter Paketzustellern. Die haben in der Weihnachtszeit bekanntlich am meisten zu tun. Weil das bei den Kunden ankommt, steckt ihre Chefin sie dabei in Weihnachtsmannkostüme. Auch wenn sie sich darunter den Wolf schwitzen. Aber dann ist einer der Boten tot. Wollte da jemand die wohlfeile Ware klauen? Der Zuschauer weiß schon mehr. Weil auch der Täter in einem Kostüm steckte. Also ein besonders brutaler Fall von Wettbewerb, wo die Konkurrenz buchstäblich ausgestochen wird?

„Tatort“ Lieferdienste: Harte Bandagen in einem heiß umkämpften Markt

Kommissar Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) steht erst mal allein am Tatort. Kollege Freddy Schenk (Dietmar Bär) ist nämlich auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk für seine Frau. Die Folge „Des anderen Last“ stimmt so gleich auf mehreren Ebenen auf den Weihnachtstrubel ein. Die Kriminaler müssen sich auch gegenseitig beschenken. Und auf dem Armaturenbrett eines Lieferwagens erfreut sogar ein Wackeldackel in Nikolausform.

Das sind hübsche ironische Momente. Auch wenn es sonst alles andere als lustig zugeht. Denn die Kommissare ermitteln hier in einem hart umkämpften Markt, auf dem mit harten Bandagen vorgegangen wird. Dabei erfährt man, dass so ein Lieferbote 200 Pakete am Tag schaffen muss. Und diese auch öfter bestohlen werden.

Ermittlerin Natalie Förster (Tinka Fürst, r.) lässt sich selbst als Pakebotin einstellen und horcht die Belegschaft aus. © ARD | WDR

In diesem Fall wird sogar die billigere Konkurrenz aus Polen damit ausgebootet, dass man ihre Lieferwagen stiehlt und so die eigene Wagenflotte aufstockt. Aber all das erklärt noch nicht den brutalen Mord an dem jungen Lieferanten. Weshalb sich Natalie Förster (Tinka Fürst), die junge Assistentin im Kölner Team, die sich in den letzten Folgen immer stärker hervorgearbeitet, in dem betroffenen Unternehmen bewirbt, um dort undercover zu ermitteln.

So gewinnt sie das Vertrauen der Ex-Studentin Jenny (Paula Kober), die ihr manche Missstände offenbart. Die ruppige Chefin (Susanne Bredehöft) schreckt auch vor fraglichen Praktiken nicht zurück. Und im Hause eines älteren Paketboten (Hans-Martin Stier) findet sich ein hochwertiger Computer, der ihm eigentlich bei einem Überfall entwendet worden sein soll. Lauter verdächtige Momente.

Das Happy End fürt diesmal, na klar, auf den Weihnachtsmarkt

Zur Selbstverteidigung bei möglichen weiteren Übergriffen werden außerdem Elektroschockgeräte verteilt, die eigentlich waffenpflichtig sind. Und für ein Elektroschockgerät im „Tatort“ gilt dasselbe wie für ein Gewehr in einem Tschechow-Stück: Wenn es erst mal gezeigt wird, muss es auch benutzt werden.

„Des anderen Last“ ist einer der besten Köln-Fälle seit langem. Drehbuchautor Paul Salisbury und Regisseurin Nina Wolfrum gelingt das Kunststück, sowohl Weihnachtsfans auf die Feierzeit einzustimmen als auch Weihnachtsmuffel hinterm Ofen hervorzulocken. Die letzte Szene, man ahnt es schon, spielt nicht an der Wurstbude, sondern – auf dem Weihnachtsmarkt. So ganz stimmig ist das Ganze aber nicht: Auch wenn schon alle auf Advent machen – an den Bäumen ringsum hängt noch überall Laub.

„Tatort: Des anderen Last“: ARD, 3. Dezember, 20.15 Uhr