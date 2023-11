Berlin. Die Stiftung Stadtmuseum präsentiert die neue Dauerausstellung zur Berliner Geschichte im Ephraim-Palais. Das Ergebnis: spektakulär.

Ein Schweineskelett ist eines der ältesten Zeugnisse der Stadtgeschichte. Es wurde unter dem Fußboden eines Hauses gefunden, das 1178 errichtet wurde. Die Hinterläufe fehlen. „Sie sind vielleicht anderswo zu Schinken verarbeitet worden“, vermutet der Begleittext. In weiteren Vitrinen sind Spielsteine und Öllampen ausgestellt und Kämme aus Horn. Und schon wandert die Fantasie ins frühmittelalterliche Berlin und zu den Menschen, die hier lebten, Schweine züchteten, Schinken räucherten, weil sie ja keine Kühlschränke hatten, und in der Freizeit in schlecht beleuchteten Räumen Domino spielten.