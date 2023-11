Berlin. Freitag sollte Sashas Tour starten. Auch ein Berlin-Konzert war geplant. In einem Instagram-Post offenbart der Sänger Erschütterndes.

Pop-Sänger Sasha muss seine anstehende Tournee krankheitsbedingt absagen und ins nächste Frühjahr verschieben. Ursprünglich wollte der 51-Jährige mit seinem Programm „This Is My Time - Die Show“ am 1. Dezember in Siegen starten, wie die Agentur Semmel Concerts Entertainment am Dienstag in Köln mitteilte. Neue Termine seien für das Frühjahr 2024 in Planung.

„Ich bin krank geworden, und zwar so, dass es mir unmöglich sein wird, die Tour zu spielen“, erklärte Sasha in der Mitteilung. Er habe schon seit ein paar Wochen immer wieder schwankende kleine Anflüge von Erkältungen gehabt. Aber jetzt sei er kurz vor einer Lungenentzündung - „und mein Arzt hat die Reißleine gezogen, da er es nicht verantworten kann, mich in diesem Zustand auf irgendeine Bühne zu schicken“, berichtete der Sänger, der aus NRW stammt und inzwischen in Hamburg lebt.

Der Veranstalter teilte mit, es werde mit Hochdruck an neuen Tourdaten gearbeitet. Tickets behielten ihre Gültigkeit für die neuen Termine. (dpa)