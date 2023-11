Berlin. Grabplünderer, Geheimtipps, Oscar-Favoriten: Am 1. Dezember startet die 18. Ausgabe des Festivals, das Filme aus allen Ländern zeigt.

Das Prinzip hat sich bewährt. Auch bei der 18. Ausgabe des Festivals „Around the World in 14 Films“, die am Freitag beginnt, lassen sich Entdeckungen aus allen Ecken des Weltkinos machen, von Litauen über Kongo und Iran bis Malaysia. Diese Art Best Of der großen Festivals in Cannes, Venedig und San Sebastián wird in Berlin von je einer Patin oder einem Paten aus der hiesigen Filmszene präsentiert.

Bei der titelgebenden Zahl schummelt man auch dieses Jahr, zum Glück. 14 Filme laufen im Wettbewerb, dazu gibt es aber noch neun weitere als Special Screenings. Etliche davon starten in den nächsten Monaten auch regulär im Kino, sieben haben aber noch keinen Verleih.

Attacken auf Agnieszka Holland wegen eines mahnenden Films

Eröffnet wird das Festival am Freitag in der Kulturbrauerei mit Alice Rohrwachers „La Chimera“ über eine Räuberbande, die in der italienischen Provinz etruskische Gräber plündert und die antiken Skulpturen an eine zahlungskräftige Klientel verschachert. In seinem formalen Mäandern ist „La Chimera“ ein schöner Startschuss für eine vielseitige und anregende Festivalwoche.

Der politisch relevanteste Beitrag ist das Flüchtlingsdrama „Green Border“ von Agnieszka Holland, das auch einer der Favoriten des Europäischen Filmpreises ist, der am 9. Dezember in Berlin verliehen wird. Die Altmeisterin des polnischen Films erzählt eindringlich von der existenziellen Not an der polnisch-belarussischen Grenze, den menschenverachtenden Soldaten auf beiden Seiten und den Aktivisten, die den Geflüchteten zu helfen versuchen. Für ihre Mahnung zum Handeln wird Holland seit Monaten in ihrer Heimat attackiert, auch von Teilen der Regierung. Den Film stellt sie am 8. Dezember zusammen mit der Berliner Regisseurin Maria Schrader als Patin vor.

Ein frühes Highlight des kommenden Kinojahrs: Der Abschlussfilm „All of Us Strangers“ mit Andrew Scott (l.) und Paul Mescal. © 20th Century Studios | Parisa Taghizadeh

Der Wettbewerb in diesem Jahr ist klar in weiblicher Hand, eine bewusste Entscheidung des Leitungsduos Susanne Bieger und Bernhard Karl. Und ein deutliches Zeichen, für Regisseurinnen, aber auch in Richtung der anderen Festivals. Im dokumentarischen Porträtfilm „Olfas Töchter“ wählt die tunesische Regisseurin Kaouther Ben Hania eine hybride Form, die dem Trauma einer alleinerziehenden Mutter durch eine Art filmischer Familientherapie nachspürt. A

Auch die in München lebende Julia Fuhr Mann nutzt eine Mischung aus Dokumentarischem und Spielszenen, um in „Life is not a competition, but I’m winning“ über die strenge Geschlechtertrennung im Leistungssport. Und Kitty Green liefert mit „The Royal Hotel“ eine Art feministischen Horrorfilm über zwei junge Touristinnen, die sich im australischen Outback gegen übergriffige Männer zur Wehr setzen.

Die einzige Chance, einen Geheimtipp aus der Türkei zu sehen

Ein Geheimtipp ist das dreieinhalbstündige Epos „Auf trockenen Gräsern“, in dem Autorenfilmer Nuri Bilge Ceylan die Schule eines abgelegenen, verschneiten Dorfs zum Mikrokosmos der türkischen Gesellschaft macht und in langen Dialogen komplexe ethische Fragen verhandelt werden. „14 Films“ ist bis auf Weiteres die einzige Chance, Ceylans Film zu sehen.

Zum Abschluss bringt das Festival mit Andrew Haighs „All of Us Strangers“ noch ein frühes Highlight des kommenden Kinojahres, in dem ein Mann (Andrew Scott) seinen vor 30 Jahren tödlich verunglückten Eltern wiederbegegnet. Ein herzzerreißendes Drama über die Wunden der Vergangenheit und späte Versöhnung, von dessen guten Chancen im anstehenden Oscar-Rennen sich das Berliner Publikum bereits jetzt überzeugen kann.

Around the World in 14 Films: 1.-9. Dezember in den Kinos Kulturbrauerei, Delphi Lux, Neues Off, Rollberg. Infos unter www.14films.de