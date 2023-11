Berlin. Die bulgarische Opernsängerin Sonya Yoncheva gab in der Staatsoper einen Liederabend für ein begeistertes Kennerpublikum.

Sonya Yoncheva gibt in der Staatsoper Unter den Linden einen Liederabend. Die Tickets sind gar nicht teuer – gemessen daran, dass es sich bei der bulgarischen Sopranistin seit Jahren um eine der am meisten gefeierten Opernsängerinnen der Welt handelt. Gemessen daran, dass jeder ihrer letzten Solo-Auftritte in Berlin ein musikalisches Kleinod war. Und gemessen daran, dass sie auch für das Staatsopern-Publikum (Cherubinis Medée) keine Unbekannte ist. Doch der Saal ist am Montag halb leer.