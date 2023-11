Dave Stewart brilliert im Tempodrom dank Frauenpower

Berlin. Nein, Annie Lennox ist es nicht, die da “I Saved The World Today” singt. Und doch geht der Song unter die Haut. Kein Wunder, ist es doch Kaya Stewart, Tochter von Dave Stewart und Patentochter von Annie Lennox, die am Mikrofon für Gänsehaut sorgt.

Acht Alben zwischen 1982 und 1999 haben die Eurythmics in den Pop-Olymp katapultiert. Jenes geniale Duo, das zwei Jahrzehnte die Charts beherrschte. Dave Stewart blickt unter seinem Trilby immer noch genauso cool durch seine getönten eckigen Brillengläser wie zu Hochzeiten von Eurythmics. Nur ist bei der “Sweet Dreams 40th

Anniversary“-Tour nicht Annie Lennox an seiner Seite, da sie nicht mehr auf Konzertreisen geht. Weil es niemand mit der unvergleichlichen Diva aufnehmen kann, stehen nun gleich drei Sängerinnen beim Berliner Gig im nicht ganz ausverkauften Tempodrom auf der Bühne. Aber auch sonst setzt der 71-Jährige auf Frauenpower. Während der legendäre Interpret und Songwriter selbst natürlich seine markanten Gitarrensoli und -riffs erklingen lässt und

eine überaus gute Show dabei abliefert, übernehmen fünf Musikerinnen alle weiteren Instrumente.

Frauenpower plus Dave Stewart: Tochter Kaya ersetzt Eurythmics-Sängerin Lennox

Das Rampenlicht überlässt Stewart nur zu gern Vanessa Amorosi, eine australische Legende, die für ihre kraftvollen Gesangskünste bekannt ist, RAHH, eine ebenfalls brillante Sängerin, und seiner fabelhaften Tochter. die schon mit fünf „There Must Be an Angel“ auf Annie Lennox Knien gesungen hat und den Song live zu einem absoluten Höhepunkt macht. Wie später im Duo mit ihrem Vater an der Akustikgitarre auch “You Placed The Chill In My Heart”. Was für eine begnadete Vokalistin.

Es folgt Hit auf Hit aus dem Songbook der Eurythmics wie „Who‘s That Girl“, „When Tomorrow Comes” und “Here Comes The Rain Again”, wobei Vanessa Amorosi die Ballade headbangend in Powerrock verwandelt. Ein starker Auftritt. Von der jungen Generation Sängerinnen performt, kommen die Lieder allesamt frisch daher, haben aber auch eine zeitlose Klasse und sind in jedem Fall hochenergetisch. Keine einzige Note fühlt sich dabei wie ein Retro-Trip an. Es erweist sich also als kluger Schachzug, das Songmaterial diesen Künstlerinnen anzuvertrauen, die sich jeden einzelnen Track auf ihre Weise aneignen.

Das Publikum lauscht den genreübergreifenden, ikonischen Melodien aus den Achtzigern und Neunzigern hingebungsvoll und ist gänzlich hingerissen von der grandiosen Performance der Sängerinnen und Musikerinnen um Dave Stewart. Ein Abend, der keine Fan-Wünsche offen lässt. Größer hätte er nur sein können, wenn sich Annie Lennox höchstselbst die Ehre gegeben hätte. Den Schlusspunkt setzt der Signature-Hit “Sweet Dreams”. Einfach nur Wow!