Berlin. Filme über Pilgerreisen gibt es genug. Dieser Wanderfilm ist etwas anders. Hier sucht ein Mann nach einem Unfall nach sich selbst.

„Manche wollen in die Geschichte eingehen, andere sich in der Geografie verlieren“, schreibt Pierre (Jean Dujardin) in sein Reisetagebuch, das er im Rucksack hat und immer herausholt, wenn ihm ein Gedanke lohnenswert erscheint. Mit Wanderstöcken und festem Schuhwerk ist er unterwegs, tagelange Märsche bergauf und bergab, meist allein mit sich und dem, was ihn umtreibt.