Madonna in der Mercedes-Benz Arena: Queen of Pop tritt zweimal in Berlin auf

Mercedes-Benz Arena Madonna: Die Queen of Pop tritt zweimal in Berlin auf

Berlin. Dieser Tage ist es unmöglich, Fotos von Madonna zu entgehen. Ist der Superstar doch auf Welttournee. Beim Anblick ihres Konterfeis möchte man ihr fast den Cher-Gedächtnispreis für exzessiv ausgelebten Jugendwahn verleihen. Sieht die 65-Jährige auf den Bildern doch aus wie ein Teenager. Was davon auf das Konto von Botox, Lifting, Hyaluron oder Fotofiltern geht, ist kaum auszumachen. Man kann die Optik als Auswuchs des Showbiz abtun und Madonna als karikaturhaftes Abziehbild ihrer selbst verlachen. Hatte sie sich doch noch 2003 in ihrem Song „Hollywood“ über chirurgisch glattgebügeltes Aussehen lustig gemacht. Man kann sie aber auch dafür bewundern, dass sie sich einem Gesamtkunstwerk gleich immer wieder neu erfindet und dabei die frischesten, popkulturellen Trends aufgreift, die zu finden sind.

In jedem Fall polarisiert Madonna wie nur wenige. Für ihre Abermillionen Fans ist sie ihrem Namen entsprechend fast eine Heilige. Alle anderen schütteln den Kopf über die Schlagzeilen, die sie unentwegt produziert. Eines jedoch ist unbestreitbar: Madonna hat die Popwelt gegen alle Widerstände nachhaltig revolutioniert, sie weiblicher gemacht und sie über Jahrzehnte jenseits ausgetretener Mainstream-Pfade mit neuen musikalischen Impulsen bereichert.

Madonna bei ihrem „Celebration“-Tourneeauftakt in London am 14. Oktober.

Foto: Kevin Mazur / WireImage for Live Nation

Jetzt lässt sie ihr Leben und ihre außergewöhnliche, vier Dekaden umspannende Karriere an zwei Abenden in der Mercedes-Benz Arena anlässlich ihrer „Celebration Tour“ Revue passieren. Natürlich mit allen Hits aus ihrem gigantischen Songkatalog. Mit über 400 Millionen verkauften Tonträgern weltweit, darunter 14 Studioalben und 81 Singles, gilt sie als die kommerziell erfolgreichste Musikerin aller Zeiten. Mehr haben nur die Beatles, Elvis Presley und Michael Jackson verkauft.

Dass die Pop-Legende ihre Hits wie „Holiday“ und „Hung Up“ überhaupt performen kann, stand diesen Sommer wochenlang in den Sternen. Madonna lag wegen einer bakteriellen Infektion auf der Intensivstation, kämpfte um ihr Leben. Beim Tourauftakt in London zeigte sie sich im Oktober aber wieder in Bestform. Im Vorfeld war bereits bekannt geworden, dass die Bühnenshow bombastischer sein würde als alles, was Madonna jemals gemacht hat. Die Musikerin hat schließlich einen Ruf zu verlieren. Ihre langjährige Position als „Queen of Pop“ ist nämlich merklich ins Wanken geraten.

Wegen einer Infektion war lange unklar, ob die Tournee stattfinden könnte.

Foto: Kevin Mazur / WireImage for Live Nation

Man muss bis 2009 zurückgehen, um ihre letzte Chartplatzierung in den US-Top 10 zu finden, „Give Me All Your Luvin‘“, ein Song, der es völlig zu Recht nicht auf die Setlist ihrer aktuellen Tour geschafft hat. Außerdem erinnert sich alle Welt nur zu gut an den Eklat beim ESC 2019 in Tel Aviv, als Madonna mit ihrem Mega-Hit „Like A Prayer“ einen blamablen Auftritt hinlegte. Kaum ein Ton saß. Damals mehrten sich die Stimmen, sie solle mal darüber nachdenken, ihre Karriere langsam zu beenden. Doch Madonna wäre nicht Madonna, würde sie sich von derlei Rückschlägen und negativer Publicity aufhalten lassen. Gegenwind dieser Art kennt sie seit den Anfangstagen ihrer Weltkarriere.

Madonna: Am Anfang nahm sie kaum jemand ernst

Geboren 1958 in Michigan als Madonna Louise Ciccone, ließ sie nach der High School ein Tanzstipendium sausen, um der Enge ihres streng katholischen italienischen Elternhauses zu entkommen. Mit nur 35 Dollar ging sie 1977 nach New York, arbeitete als Tänzerin, Serviererin, Verkäuferin und Model. Übte gleichzeitig zu den Platten von Elvis Costello Schlagzeug, schrieb ihr erstes Lied „Tell The Truth“ und sagte selbstbewusst: „Ich werde die berühmteste Frau der Welt.“ Der internationale Durchbruch gelang ihr 1983 mit „Holiday“. Aber kaum jemand nahm sie ernst. Es hieß, sie habe sich hochgeschlafen, sei ein blondes Dummchen, eine musikalische Eintagsfliege. Doch Madonna ließ ihre Kritiker schnell alt aussehen, eroberte mit unerbittlichem Ehrgeiz und immenser Willensstärke den Globus, wobei sie clever über jeden Aspekt ihrer Karriere die Kontrolle behielt.

40 Jahre ist es her, dass Madonna mit ihrem Song „Holiday“ den Durchbruch schaffte.

Foto: Kevin Mazur / WireImage for Live Nation

Ihre künstlerischen Wurzeln in der avantgardistischen New Yorker No-Wave- und der schwulen Club-Szene haben Madonna dabei stets begleitet. Sie ist nach wie vor unangepasst, in jeder Hinsicht eine Rebellin auf Lebenszeit. Ihr Faible für provokante Performances sorgte schnell für erste Skandale. So tanzte sie im berühmt-berüchtigten Video zu „Like a Prayer“ 1989 vor brennenden Kreuzen, den Symbolen des Ku-Klux-Klan, küsste obendrein einen schwarzen Jesus. In den USA wurde das Video boykottiert und Madonna verlor ihren Werbevertrag für Pepsi, was sie kein bisschen beeindruckte.

Allein für ihren befreienden, kompromissloser Umgang mit weiblicher Sexualität und starren religiösen Dogmen, aber auch für ihre deutliche Ansage an Rassisten gebührt ihr Respekt. Heute, nach zwei gescheiterten Ehen, ist Madonna mit zwei leiblichen und vier adoptierten Kindern privat eine leidenschaftliche Mutter. Und als Sängerin, Songwriterin und Produzentin muss sie nach über 40 erfolgreichen Jahren wahrlich niemandem mehr etwas beweisen. Mag sie sich auch auf Fotos als jugendliche Mangaheldin inszenieren, als Vorbild hat sie mehrere Generationen von Musikerinnen geprägt. Egal, ob Rihanna, Lady Gaga, Beyoncé oder Britney Spears. Auch im Rentenalter ist und bleibt Madonna eine strahlende Ikone des Pop.