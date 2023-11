Rapper Casper: Ehrliche Worte bei Release-Konzert

„nur liebe. immer.“ heißt Caspers neues Album, das er in Berlin zum ersten Mal live spielt. So verlief der Gig in der Verti Music Hall.

Berlin. Es war ein typisch tiefgründiger Casper-Einstieg in das Konzert in der Verti Music Hall am Freitagabend in Berlin: Der erste Song des neuen Albums „nur liebe. immer.“ war auch der erste Song des Abends.

„echt von unten / zoé freestyle“ ist ein Lied über die traurigen Facetten der Kindheit des Künstlers: „Was weißt du von Kakerlaken im Kleiderschrank? / Im Trailerpark, Stiefpapa schreit mich an / Schläge mit Kleiderhaken, sich eingebrannt / Ein Glück trag‘ ich nicht sein’n Nam’n / Sag, was du weißt, von den Nächten ohne Strom / Fernseher verpfänden für Kaution, roter Sand brennt unter Sohl’n“, rappt Casper in Erinnerung an sein Aufwachsen in den USA.

Chronologisch folgt mit „sowas von da (hellwach)“ der zweite Song des am 24. November erschienenen Albums des Rappers.

Casper Richtung Publikum: „Habt ihr Bock, durchzudrehen?“

Nach den ersten beiden Liedern wendet sich Casper endlich direkt an sein Publikum: „Habt ihr Bock, durchzudrehen?“, fragt er und spielt seinen Song „Im Ascheregen“ von seinem Album „Hinterland“ aus dem Jahr 2013 — und das hauptsächlich aus Millennials bestehende Publikum geht ab.

Mit „Alles endet (aber nie die Musik)“ folgt der nächste Casper-Klassiker. Spätestens bei „ADRENALIN“ sind alle Hände in der Luft. Die Fans springen und rufen. Casper singt eine Mischung an Liedern quer durch seine sechs veröffentlichten Alben.

„Ich freu mich so sehr, hier heute Abend spielen zu dürfen“, sagt der 41-Jährige. Aus einem geplanten kleinen Release-Auftritt in Berlin sei ein Konzert mit 4000 Menschen geworden, so Casper. Die Berliner Verti Hall ist an diesem Freitagabend restlos ausverkauft.

„Ich muss ganz ehrlich sagen, mir geht es aktuell nicht so gut. Ich hatte etwas Angst, heute aufzutreten“, gesteht Casper. Das kenne er gar nicht von sich. Deswegen freue er sich besonders über die Unterstützung seiner mitsingenden Fans. Und dann spielt er „Emma“ von seinem, am selben Tag erschienenen, Album. Die Fans klatschen, der Rapper ist gerührt.

Bei diesem Casper-Song wird es emotional

Emotional wird es noch mal bei dem Song „TNT“. Casper bekommt bei dem Lied an diesem Abend Unterstützung von Rap-Kollegen Tua, mit dem er den Song 2022 aufgenommen hat.

Ebenfalls von seinem neuen Album spielt er „luft holen“. Mit seiner rauen Stimme singt er von Freundschaften, die sich verändern, genau wie sich das Leben verändert.

„Manchmal denke ich, andere können das besser. Aber dann kommen Menschen von weit her und von nah her zu meinen Konzerten“, so der sympathische Musiker und bedankt sich bei seinem Publikum. „Das ist nicht selbstverständlich. Ich weiß das.“

2024 wird es nur ein Casper-Konzert geben

Für die Zugabe werden dann mit dem Song „sommer“ sonnige Töne angespielt. „Gib mir Gefahr“ ist das Finale des Konzerts.

Der Abend in der Verti Music Hall war ein besonderer. Auch in weiterer Hinsicht: Es war eine der aktuell seltenen Gelegenheiten, den Rapper live zu erleben. 2024 wird Casper nur ein einziges Konzert spielen, im Stadion des Fußballvereins Arminia Bielefeld. „Bei mir zu Hause. In meinem Stadion“, so der Künstler. Ein Traum von ihm, der sich erfüllt. Doch auch dieses Konzert ist bereits ausverkauft.