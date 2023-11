Geigenvirtuose Vadim Gluzman übernimmt sofort die Führung

Berlin. Stehende Ovationen schon in der ersten Konzerthälfte. Stehende Ovationen für den 50-jährigen Vadim Gluzman und seine elektrisierende Interpretation von Tschaikowskys D-Dur-Violinkonzert. Virtuosität ist beim ukrainisch-israelischen Geiger ganz groß geschrieben an diesem Donnerstagabend in der Philharmonie. Gluzman reißt das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin mit, er hechtet voraus. Von Anfang an ist klar: Der Solist steht unangefochten im Vordergrund. Das Orchester begleitet ihn. Gastdirigent Santtu-Matias Rouvali und Konzertmeisterin Marina Grauman reagieren blitzschnell auf Gluzmans Impulse. Beeindruckend vor allem das hohe Selbstbewusstsein des Solisten und seine atemlosen Tempi.

Die Kehrseite: Gluzmans wenig abwechslungsreicher metallischer Ton, der von silbrig bis stählern reicht. Und die vielen harmonischen Kostbarkeiten der Tschaikowsky-Partitur, die an diesem Abend unter den Tisch fallen müssen – weil dafür einfach keine Zeit bleibt. Intimität erlaubt sich Gluzman erst in seiner Zugabe, der Serenade für Solovioline seines ukrainischen Landsmanns Valentin Silvestrov. Es ist ein kleines Klagelied in g-Moll, das aus sehr einfachen Bausteinen besteht. In dieser Hinsicht ist es den beiden Werken ähnlich, die das Tschaikowsky-Violinkonzert flankieren: Anna Clynes „Color Field“ und Schostakowitschs Zehnte Sinfonie.

Auch hier sind die Mittel zunächst auffällig schlicht. Kahle Unisono-Gesangslinien mit Dies-Irae-Bezügen bei Schostakowitsch, simple Klangflächen mit Akkordverschiebungen zu Beginn bei Anna Clyne. Doch das mit sehr unterschiedlichen Konsequenzen. In seiner Zehnten Sinfonie erzeugt Schostakowitsch Bedrängnis und Wut, Depression und Verzweiflung. Anna Clyne, Jahrgang 1980, bietet dagegen pures Entertainment. Zuerst im gemütlichen Bar-Lounge-Stil, dann im Game-of-Thrones-Modus mit aufdringlichen Trommeln und rasanten Streicherkaskaden. Und schließlich: galaktische Fantasy-Sounds. Es ist eine Musik, die sehr gut zum aktuellen Crossover-Zeitgeist passt.

Das Publikum klatscht nach jedem Satz wie nach einem Pop-Song

Ein Zeitgeist, der effektvolle Filmmusik und jazzige Lounge-Klänge mit Klassischer Musik gleichsetzt. Das Deutsche Symphonie-Orchester darf sich unter diesen Umständen nicht wundern, wenn das Publikum nach jedem Satz wie nach einem Pop-Song klatscht – und zwar nicht nur bei Clyne, sondern auch bei Tschaikowsky und Schostakowitsch. Es ist ein Zeichen dafür, dass die Zeitgeist-Strategie des Orchesters funktioniert. Eine Zeitgeist-Strategie, die nicht zuletzt das Ziel hat, auch klassikferne Zuhörer in die Philharmonie zu locken.

Sehr in Mode sind gerade auch Schostakowitschs Sinfonien. Weil sich in ihnen die Schrecken des Krieges und die Repressalien totalitärer Systeme spiegeln. Die Zehnte hat Schostakowitsch 1953 komponiert, kurz nach Stalins Tod – als eine Art Rückschau auf die Kriegs- und Nachkriegsjahre. Das Werk ist geprägt von Trauer und Todesvisionen, von Lethargie und wildem Aufbäumen. Der Finne Rouvali lässt das Deutsche Symphonie-Orchester griffig und herb spielen, mit gelegentlichen Ausflügen zu meditativem Schönklang. Konzertmeisterin Grauman ist schon den ganzen Abend über die zweite treibende Kraft. Beim Schostakowitsch fügt sie packende Leidenschaft hinzu.