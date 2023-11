„Jurassic World“: Tickets für Vorab-Besichtigung zu gewinnen

In den Rathenau-Hallen eröffnet am 1. Dezember eine große Ausstellung rund um die berühmten Dinosaurier. Wir verlosen 35 x 2 Tickets.

Berlin. Vor 30 Jahren kam mit Steven Spielbergs „Jurassic Park“ ein Film in die Kinos, der neue Bestmarken setzen sollte. Die Geschichte rund um einen Erlebnispark mit genetisch reanimierten Dinosauriern wartete nicht nur mit spektakulären Digitaleffekten auf, die animierte Riesenechsen in ungeahnter Echtheit auf die Leinwand holten. Der Film schlug auch an der Kasse alle Rekorde: Bei Produktionskosten von rund 63 Millionen Dollar spielte er bis zum heutigen Tag rund 915 Millionen Dollar ein, was ihn über Jahre hinweg zum erfolgreichsten Kino-Event aller Zeiten machte.

Erste Einblicke in die neue Ausstellung „Jurassic World: The Exhibition“

In Berlin können Fans der inzwischen fünffach fortgesetzten Filmreihe nun erneut in das Dinosaurier-Universum eintauchen. „Jurassic World: The Exhibition“ ist eine interaktive Erlebnisausstellung für die ganze Familie, die am 1. Dezember in der Expohalle Urban Banks in den Rathenau-Hallen in Oberschöneweide eröffnet. Dabei können die Gäste Velociraptoren aus nächster Nähe betrachten, einen imposanten Brachiosaurus bestaunen und den gefährlichsten aller Dinosaurier treffen, den beeindruckenden Tyrannosaurus Rex. Sie können auch mit Baby-Dinosauriern interagieren, darunter „Bumpy“ aus der beliebten, computeranimierten Serie „Jurassic World Neue Abenteuer“.

Leserinnen und Leser der Berliner Morgenpost haben die Möglichkeit, am 30. November um 16.30 Uhr an einer exklusiven Preview der Ausstellung teilzunehmen. Dazu werden 35 x 2 Tickets verlost. Alle Informationen und Teilnahmebedingungen finden sich im Netz unter der Adresse morgenpost.de/jurassic. BM