Karin Bares: „Wir wollen das Theater an sich feiern“

Berlin. Als das Kleine Theater am 14. November 1973 seine Pforten öffnete, kamen gerade mal 23 Zuschauer zur ersten Vorstellung. Die Berliner gaben der gleichzeitig stattfindenden Hochzeit der englischen Prinzessin Anne im TV den Vorzug vor dem Ritterstück „Erkläre mir, Graf Oerindur, diesen Zwiespalt der Natur“. Nicht so der legendäre Kritiker Friedrich Luft. Er amüsierte sich bestens und schrieb: „Nüscht wie hin“. Jetzt feiert das Kleine Theater seinen 50. Geburtstag. Ein Gespräch mit der Künstlerischen Leiterin und Geschäftsführerin Karin Bares über die Herausforderungen einer privaten Bühne, Erfolge und die leidigen Finanzen.

Frau Bares, wie feiert das Kleine Theater den 50. Geburtstag?

Karin Bares: Mit der Jubiläumsproduktion „So ein Theater“. Ich habe mir vor einem Jahr mit dem Regisseur Mathias Schönsee die Frage gestellt, ob wir etwas zum Fünfzigsten machen und wenn ja, was. Nach einer Minute war uns klar, dass es auf keinen Fall eine Revue der letzten 50 Jahre wird. Und wir wollen nicht das Kleine Theater im Speziellen, sondern das Theater an sich feiern, weil wir es als etwas so Besonderes empfinden, dass wir uns schon fast unser ganzes Leben lang damit beschäftigen. Matthias hatte dazu gleich eine Vielzahl an Texten und Songs im Kopf, die für ihn dieses nicht wirklich greifbare, aber trotzdem immer begeisternde Phänomen des Theaterspielens und -erlebens schildern. Die haben wir in eine Rahmenhandlung eingebunden, die tatsächlich im Kleinen Theater spielt.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Berlin in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Als Sie 2006 das Kleine Theater übernahmen, haben Sie die Ausrichtung des Hauses geändert. Seitdem stehen Erstaufführungen auf dem Spielplan. Warum?

In einer Stadt mit einer solchen Dichte von Theater, erschien es mir nicht sinnvoll, Stoffe wieder und wieder zu spielen. Es mag interessant sein, wenn ich einen Klassiker an mehreren großen Häusern sehen und vergleichen kann. Aber für das Kleine Theater finde ich es nicht reizvoll. Da ist es für das Publikum letztlich spannender, nach Stoffen zu schauen, die noch nicht zu sehen waren. Es ist natürlich schwierig und herausfordernd, weil alle Theater ihre Augen danach offen halten.

Das Kleine Theater am Südwestkorso.

Foto: Ralf Liptau / .

Ein programmatisches Alleinstellungsmerkmal sind die Biografien von Künstlern und Persönlichkeiten der Zeitgeschichte. Was macht diese Bühnenporträts so sehenswert?

Der Menschen kann am meisten vom Menschen lernen. Wir verfolgen die Lebensbrüche anderer, um etwas daraus erfahren. Wenn es sich um historische Persönlichkeiten handelt, kommt noch als Extra vieles der Zeitgeschichte obendrauf, das man nicht wusste. Auch in unseren Stücken, in denen ein Prominenter im Zentrum stand, ging es nie darum, sie als Künstler zu imitieren, sondern immer darum, mit Hilfe dieser Persönlichkeiten über den Menschen an sich zu erzählen. Das klingt erst einmal sehr hochtrabend, aber es gibt immer ein Identifikationspotenzial für den Zuschauer und im besten Sinne nimmt man etwas mit. Das ist es, was mich immer am Theater interessiert hat: Dass man über die Spiegelung etwas über sich selbst erfährt. Das ist das Stärkste und Sinnvollste, was einem das Theater bieten kann. Nicht im narzisstischen Sinn, um nur etwas über sich selbst zu erfahren, sondern in einem bereichernden Sinn, also dass wir auch etwas ändern und uns entwickeln können. Im günstigsten Fall lernen wir etwas dazu.

In den letzten Jahren standen auch vermehrt eigens für das Haus entwickelte literarische Stoffe auf dem Spielplan. So hat Mathias Schönsee „Eine blassblaue Frauenschrift“ von Franz Werfel und Nikolaj Gogols „Der Revisor“ inszeniert. Beide Produktionen wurden zu den Hamburger Privattheatertagen eingeladen. Erstere gewann den Monica-Bleibtreu-Preis. Was bedeuten Nominierungen und Auszeichnung für das Kleine Theater?

Es können Door-Opener und Einordnungsinstrumente sein. Und es ist natürlich schön für die Künstler selbst, wenn sie für eine eher kleine Gage bei uns etwas zur Uraufführung bringen, das Wellen schlägt. Also von Verlagen übernommen und von anderen Häusern nachgespielt wird. Wie 2021 die Musiker-Biographie „Leonard Cohen – We Take Berlin“, woran Mathias Schönsee ein Jahr lang gefeilt hat. Da steckt immens viel Arbeit und Aufwand dahinter. Oder zuletzt unsere Uraufführung „Vermisst! Was geschah mit Agatha Christie?“ von John Lyons. Da wir nicht viel zahlen können, sind die Folgen ihrer Arbeit bei uns der größte Gewinn für die Künstler.

„Der Revisor“ (Regie: Mathias Schönsee).

Foto: Kleines Theater / .

Sie haben mal gesagt, der Name „Kleines Theater“ würde permanent zur Unterschätzung des Hauses einladen. Hat sich das durch die Nominierungen in den letzten Jahren geändert?

Das hängt davon ab, ob jemand schon mal bei uns war und eine Vorstellung gesehen hat. Dann versteht man, dass das Haus von den Räumlichkeiten her klein ist. Für diejenigen, die es nicht kennen, hat der Name Kleines Theater diesen Kuscheleffekt, was aber nicht so schlimm ist. Ich erlebe es oft, dass Zuschauer, die das erste Mal hier sind, sagen: „Wie süß.“ Aber es ist natürlich nicht die Gleichung kleines Haus gleich kleine Kunst.

Wie reiht sich das Kleine Theater denn heute nach einem halben Jahrhundert in die Theaterlandschaft ein?

Es ist wie ein kleines Stadttheater. Dort hatte ich meine ersten Berufserfahrungen. Daher bin ich darauf gepolt, so viele Menschen wie möglich in unserem Programm mitzunehmen. Das wird von vielen geschätzt. Obwohl es ein Theater in einem Eckhaus in Friedenau ist, hat es sich über die Jahrzehnte in die Liste der bekannten Theater eingereiht.

Woher kommen Ihre Zuschauer?

Viele denken, es handele sich um ein Kieztheater. Aber es ist nicht so, dass die Zuschauer nur aus dem Kiez oder dem Südwesten kommen. Wir haben einen relativen engen Kontakt zum Publikum, weil wir nach wie vor nicht mit einem Online-Ticketshop zusammenarbeiten. Zuschauer nehmen per Mail oder telefonisch zu uns Kontakt auf. Es gibt also immer einen Minidialog. Daher wissen wir, dass die Menschen nicht nur aus Berlin und dem ganzen Umland zu uns kommen, sondern dass es auch sehr viele Berlinbesucher sind, die zum Teil seit Jahren regelmäßig kommen, weil es ihnen bei uns so gut gefällt.

Können Sie mit der Auslastung an den Erfolg vor der Corona-Pandemie anknüpfen?

Das hat sich inzwischen komplett normalisiert. In den letzten Wochen waren alle Vorstellungen ausverkauft. Seit Oktober ist die Nachfrage wieder voll da. Was gut ist, gerade nach den letzten Jahren, in denen immer gefragt wurde, kommen die Zuschauer wieder oder ist das analoge Erzählen in unserer Welt noch von Interesse. Dieses Krisengerede gab es schon immer. Den Sinn habe ich nie verstanden. Ich finde, Klaus Wowereit hat es vor 20 Jahren mit folgendem Satz auf den Punkt gebracht: „Die Relevanz des Theaters drückt sich in der Resonanz der Zuschauer aus, die mit ihren Füßen abstimmen.“ Das ist das Einzige, was zählt. Wenn es den Bedarf gibt und die Menschen gehen hin, ist alles gesagt, wenn es den Bedarf nicht gibt und die Menschen gehen nicht hin, ist auch alles gesagt. Bei uns ist der Bedarf da. Also kann man das Theater feiern.

Als Sie ans Haus kamen, waren die Fördermittel gerade um die Hälfte gekürzt worden. Wie steht das Kleine Theater heute finanziell da?

Der Kurzschluss, für halbes Geld die halbe Leistung zu bringen, hat für mich keinen Sinn ergeben. Ein Ort muss bespielt werden, sonst ist er tot. Also habe ich 150 Vorstellungen im Jahr beibehalten. Wodurch für alles immer zu wenig da war und ist. Nichtsdestoweniger haben sich unter den Künstlern viele gefunden, die bereit waren, immer etwas mehr zu geben, um das Ganze zu erhalten. Ohne diesen überbordenden Einsatz wäre es nicht gegangen. Allerdings sind wir nicht mit höheren Fördermitteln bedacht worden. Wohl auch, weil wir den Eindruck vermittelt haben, es ist alles okay. Aber es hat sich permanent alles verteuert. Mieten, Löhne, Energie. Das ist nicht ins Unendliche kompensierbar. Bei der letzten Evaluierungsphase musste ich deutlich machen, dass es so nicht mehr geht. Das hat die Jury übernommen und empfohlen. Doch wie alle anderen Theater auch wissen wir noch nicht, ob es wirklich umgesetzt wird, weil der Doppelhaushalt erst im Dezember verabschiedet wird.

„So ein Theater“: Kleines Theater, Südwestkorso 64, Friedenau, Tel. 821 20 21, 17.12. 18 Uhr, 21.11., 12., 14.-16.12. 20 Uhr