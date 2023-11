„Farang“Dieser Franzose schlitzt Thailändern die Kehle auf:

So viel Blut: Im Martial-Arts-Film „Farang - Schatten der Unterwelt“ ist ein Ex-Sträfling auf Rachefeldzug durch Bordelle und Bars.

Sam (Nassim Lyes) prügelt sich in Bangkok durch die Unterwelt.

Berlin. Und immer wieder Baustellen. Das wechselvolle Leben des Unterwelt-Ganoven Sam (Nassim Lyes) spiegelt sich in den tristen Settings, die Regisseur Xavier Gens für seinen Martial-Arts-Film „Farang – Schatten der Unterwelt“, der kürzlich auf dem Fantasy Film Filmfest zu sehen war, ausgewählt hat. So flieht der auf Bewährung entlassene und um Besserung bemühte französische Kampfsportler vor alten Drogen-Auftraggebern auf eine Baustelle, wo er seinen Kontrahenten tötet. Schnitt“.

„Farang - Schatten der Unterwelt“: Pate löscht Familie aus

Fünf Jahre später in Thailand baut er seine neue Strand-Idylle mit schwangerer Frau und deren Tochter in abbruchartigem Terrain auf, wo er des Geldes wegen in Muay-Thai-Kämpfen absichtlich verliert. Als ihm der Pate Narong (Olivier Gourmet) ein Grundstück wegkauft, erhält er es nur unter der Maßgabe eines letzten Drogendeals zurück.

Wieder eine Baustelle, die nicht fertig wird. Denn als der Deal auffliegt, löscht der Pate Sams Familie aus – woraufhin dieser einen Rachefeldzug durchführt, der ihn über Luxusbordelle und Ladyboy-Bars wieder auf ein baustellenartiges Terrain am Hafen führt, wo es zum blutigen Showdown kommt.

Messer im Auge, aufgeschnittene Kehlen und rasant geschnittene Kampfszenen, die Filme von Jean-Claude van Damme ins Kinderprogramm verdammen. Xavier Gens beglückt in „Farang“ die Martials-Arts-Gemeinde mit größtmöglicher Authentizität, opfert diese aber auch der Figurenzeichnung.

Beim Familienidyll am Strand und einem Vater-Sohn-Verhältnis zu Sams Helfer Hansa (Vithaya Pansringarm) herrscht der grobe Strich. Die dynamische Vorwärtsdramaturgie des düsteren Thrillers lässt keine Zeit für Tiefe. Dafür spielt Nassim Lyes den Sam mit angenehmer Coolness. Er schließt seine innere Baustelle mit Schweigen und Tritten.

Action 97 min., von Xavier Gens, mit Nassim Lyes, Loryn Nounay, Olivier Gourmet