„1984“ von George Orwell am Berliner Ensemble: Die Stimmen im Kopf

Berlin. Dass alles noch viel grausamer und perfider ist, als Winston Smith eh schon vermutet hatte, erklärt ihm Chefideologe O’Brien am Schluss in der Folterkammer persönlich: „Wir beherrschen die Materie – weil wir den Geist beherrschen. Die Wirklichkeit befindet sich im Schädel.“ Da ist Winston schon ein gebrochener Mann, er ist den Machthabern in die Falle gegangen, ist mit seinen Umsturzplänen gescheitert und beginnt zu verstehen, dass zwei und zwei eben doch fünf sein muss, wenn die Partei das will.

Regisseur Luk Perceval rückt die im Kopf konstruierte und von außen manipulierte Wirklichkeit konsequent ins Zentrum seiner am Berliner Ensemble umgesetzten Inszenierung von George Orwells dystopischem Klassiker „1984“. Winston Smith hat er dafür vervierfacht: Paul Herwig, Gerrit Jansen, Oliver Kraushaar und Veit Schubert geben das Winston-Quartett in nahezu identischen grauen Angestelltenanzügen, den Kragen bis oben zugeknöpft, auf ihren Nasen sitzen biedere Hornbrillen. So springen sie durch die „Stimmen-Partitur“, wie Perceval selbst den Text bezeichnet.

Rebellion und Repression: Szenenbild aus „1984“.

Foto: Joerg Brueggemann / OSTKREUZ

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Berlin in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Sie teilen sich Sätze, Wörter, Stimmungen. Sie zweifeln, fragen oder widersprechen einander bisweilen. Auch andere, im Roman vorkommende Figuren, werden zu Stimmen in Winstons Kopf: Arbeitskollegen zum Beispiel und auch den Chefideologen O’Brien hat Perceval dem vervierfachten Winston eingeschrieben. Das alles geschieht mit einer bemerkenswerten Präzision, die vier Winston-Darsteller agieren sprachlich und auch körperlich extrem gut abgestimmt aufeinander. Und immer schwingt mit: Was macht ein totalitärer Staat mit Wahrheit? Was passiert mit Menschen, wenn Vergangenheit und die äußere Wirklichkeit nur im Bewusstsein, also im Denken, existieren und wenn dieses Denken kontrolliert wird?

Philipp Bußmann hat die Bühne zeitlos und schlicht gehalten.

Foto: Joerg Brueggemann / OSTKREUZ

Als einzige weitere Figur tritt Julia auf. Sie verliebt sich in Winston, der im „Ministerium für Wahrheit“ arbeitet. Julia und Winston werden (selbstredend verbotenerweise) ein Liebespaar. Sie treffen sich heimlich, jenseits des Einsichtsbereichs der zahlreichen „Telemonitore“, mit denen der Big Brother sein Reich zu kontrollieren pflegt. Gemeinsam beschließen sie, sich einer geheimen Organisation anzuschließen, der so genannten Bruderschaft, die vermeintlich gegen die Partei arbeitet. Was sich tragischerweise als Trugschluss erweist. Sie gehen dem totalitären Regime in die Falle, werden verhaftet, gefoltert, gebrochen.

Lesen Sie auch:Berliner Ensemble – Porträts, Interviews und Kritiken

Im Gegensatz zu Winston wird Julia nicht von mehreren Personen, sondern nur von Pauline Knof gesprochen. Das ist absolut schlüssig, denn Julia ist ein innerlich deutlich stabilerer Charakter, weniger grübelnd, weniger zweifelnd, ein durch und durch pragmatischer Typ Mensch. Sie sagt: „In meinen Augen ist das Leben ziemlich einfach. Man will Spaß haben und die Partei will einen daran hindern.“ Und sie sagt auch: „Schlau ist es, die Regeln zu brechen und trotzdem zu überleben.“ Ändern lasse sich eh nichts, man könne nur durch heimlichen Ungehorsam rebellieren. Julia trägt dabei einen beigen Mantel und tatsächlich gibt es noch ein paar weitere Frauen, die ebenfalls mit so einem Mantel bekleidet sind. Die sprechen aber keine Figur, sie singen. Und zwar wunderschön. Dem Programmheft ist zu entnehmen, dass es sich dabei um alte italienische und korsische polyphone Gesänge handelt. Das klingt sehr ursprünglich, kraftvoll, irgendwie überzeitlich.

Und passt damit perfekt in Luk Percevals Regieansatz. Der inszeniert hier nämlich ganz explizit keine Science Fiction und strebt auch keinen aktuellen gesellschaftlichen oder politischen Realitätscheck an, verzichtet auf zeitgenössische politische Anspielungen. Das kann man als vertane Chance sehen, anschlussfähig wäre der bereits 1948 entstandene Roman auf jeden Fall nach wie vor in vielerlei Hinsicht. Es sei etwa daran erinnert, dass er 2017 kurz nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten nicht ohne Grund im Jahr plötzlich wieder auf Platz 1 der US-Bestsellerlisten landete.

1984: Die Brutalität der Folter wird über die Sprache erfahrbar

Nun, Perceval hat sich anders entschieden und darin ist er tatsächlich sehr konsequent und überzeugend. Bis ins komplett zeitlose Bühnenbild (Philip Bußmann), das lediglich aus zwei Spiegelwänden besteht, die im spitzen Winkel zueinanderstehen. Was den vier Winstons bei Bedarf weitere optische Vervielfachungsoptionen eröffnet. Die Konstruktion kreist auf der Drehbühne und gibt dabei auch das stützende hölzerne Gerüst frei, das ebenfalls bespielt wird. Sehr ausgiebig etwa am Ende in der Verhör- und Folterszene, deren Brutalität nahezu ausschließlich über die Sprache hergestellt wird. Von Worten verfolgt wird das Publikum übrigens bis in die Pause, aus Lautsprechern im Foyer und sogar draußen auf dem Hof tönen zeitgleich live auf der Bühne gelesene Propagandatexte.

Es ist kein ganz gefälliger Abend, den Perceval hier inszeniert hat, das fast durchgehend chorische Sprechen fordert einen beim Zuhören streckenweise durchaus. Aber dafür spendiert er uns einen versöhnlicheren Schluss, als der Roman im Original bereithält. Er endet mit dem Moment, als sich Winston und Julia noch einmal zufällig treffen. Und sich einerseits zwar den gegenseitigen Verrat gestehen, sich andererseits auch versichern, sich wiedersehen zu wollen.

Berliner Ensemble, Bertolt-Brecht-Platz 1, Kartentel. 284 08 155. Nächste Termine: 28.11., 29.11., 02.12.